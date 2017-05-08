В Париже проходит манифестация против социальной программы Макрона

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ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Несколько сотен манифестантов, недовольных социальной программой победившего на выборах президента Франции Эмманюэля Макрона, собрались в эти минуты в центре Парижа. Об этом сообщает сайт радиостанции Franceinfo.
В акции, которая началась на площади Республики, принимают участие представители крупнейших французских профсоюзов и ассоциаций трудящихся, а также местные жители. Как отмечает радиостанция, никаких происшествий к настоящему времени не зафиксировано.
Накануне во многих французских городах прошли митинги недовольных президентскими выборами в стране. В Париже в несанкционированной манифестации участвовали более 300 радикально настроенных молодых людей, одетых в черное. Они выкрикивали лозунг "Ни Макрона, ни Ле Пен", провоцировали сотрудников полиции, бросая в их сторону бутылки и камни. Для усмирения демонстрантов был применен слезоточивый газ.
Манифестация проводилась в квартале Менильмонтан на северо-востоке столицы. В результате беспорядков были задержаны более 140 участников "антикапиталистической" манифестации.
Аналогичные акции крайне левые, называющие себя "антифашистами" и "антикапиталистами", провели в целом ряде других крупных городов Франции - в Лионе, Нанте и Гренобле. В каждой из них участвовало по несколько сотен человек.