Замглавы МИД РФ Рябков и замгоссекретаря США Шеннон проводят встречу в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона началась в Нью-Йорке. Об этом корр. ТАСС сообщила представитель американского внешнеполитического ведомства Джулия Мэсон. Она не уточнила, планируется ли по итогам встречи общение с прессой.

Как сообщил ранее представитель Госдепартамента, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений.