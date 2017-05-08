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Замглавы МИД РФ Рябков и замгоссекретаря США Шеннон проводят встречу в Нью-Йорке

Международная панорама
8 мая, 17:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона началась в Нью-Йорке. Об этом корр. ТАСС сообщила представитель американского внешнеполитического ведомства Джулия Мэсон. Она не уточнила, планируется ли по итогам встречи общение с прессой.

Как сообщил ранее представитель Госдепартамента, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений.

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