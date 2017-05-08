БДИПЧ ОБСЕ призвало власти Белоруссии ввести мораторий на исполнение смертных приговоров

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ВАРШАВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк вновь призвал правительство Белоруссии безотлагательно ввести мораторий на исполнение смертных приговоров в качестве первого шага к полной отмене смертной казни. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте организации.
Линк выразил обеспокоенность в связи с появлением информации о недавнем приведении в исполнение смертного приговора в Белоруссии. "Применение смертной казни совершенно недопустимо в регионе, где большинство стран признает это наказание жестоким, бесчеловечным и унижающим (человеческое достоинство), считая, что оно не может служить сдерживающим фактором и делает любую судебную ошибку необратимой", - отметил он. "Я еще раз призываю белорусские власти рассмотреть вопрос об отмене смертной казни, как это сделали все, кроме одного из государств- участников ОБСЕ", - добавил глава БДИПЧ.
Речь идет о вероятном исполнении в прошлом месяце смертного приговора Сергею Вострикову, который был признан виновным в изнасиловании и убийстве. Сообщается, что в настоящее время в стране есть еще два заключенных, приговоренных к высшей мере.