Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания

ВАРШАВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Суд в Варшаве потребовал от России оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания, расположенного в Варшаве по адресу: улица Бобровецка, 2Б. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Дорота Траутман.

Государственное казначейство и мэрия Варшавы обвинили российскую сторону в использовании этой недвижимости без договора в 2009-2015 гг. и потребовали погасить задолженность в размере 8,9 млн злотых ($2,3 млн). Как указал пресс-секретарь, суд принял решение о взыскании указанной суммы с процентами. По ее словам, это решение не окончательное и может быть оспорено в течение двух недель.

Ранее Окружной суд принял решение о взыскании с РФ 7,8 млн злотых ($2 млн) за, как считает прокуратура, использование без договора в 2012-2015 гг. другого объекта недвижимости по адресу: улица Яна III Собеского, 100. В конце октября Окружной суд постановил, что это здание, принадлежащее РФ, должно быть передано польской стороне.

Польская сторона утверждает, что ряд объектов дипломатической недвижимости, используемых РФ в Варшаве и Гданьске, с правовой точки зрения никак не оформлен, на них нет действующих договоров. В Москве считают, что объекты российской дипломатической недвижимости, расположенные на территории Польши, являются собственностью РФ.

"Мы исходим из того, что все земельные участки были предоставлены под нашу недвижимость на основании соответствующих двусторонних соглашений, а вся находящаяся на этих участках дипломатическая недвижимость была либо построена советской стороной на свои деньги, либо приобретена на законных основаниях, - пояснил ранее корр. ТАСС посол РФ в республике Сергей Андреев. - Поэтому мы считаем, что эти объекты являются нашей собственностью".