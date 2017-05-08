Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания

Международная панорама
8 мая, 17:44 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Государственное казначейство и мэрия города обвинили российскую сторону в использовании этой недвижимости без договора в 2009-2015 гг.

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Суд в Варшаве потребовал от России оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания, расположенного в Варшаве по адресу: улица Бобровецка, 2Б. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Дорота Траутман.

Государственное казначейство и мэрия Варшавы обвинили российскую сторону в использовании этой недвижимости без договора в 2009-2015 гг. и потребовали погасить задолженность в размере 8,9 млн злотых ($2,3 млн). Как указал пресс-секретарь, суд принял решение о взыскании указанной суммы с процентами. По ее словам, это решение не окончательное и может быть оспорено в течение двух недель.

Ранее Окружной суд принял решение о взыскании с РФ 7,8 млн злотых ($2 млн) за, как считает прокуратура, использование без договора в 2012-2015 гг. другого объекта недвижимости по адресу: улица Яна III Собеского, 100. В конце октября Окружной суд постановил, что это здание, принадлежащее РФ, должно быть передано польской стороне.

Польская сторона утверждает, что ряд объектов дипломатической недвижимости, используемых РФ в Варшаве и Гданьске, с правовой точки зрения никак не оформлен, на них нет действующих договоров. В Москве считают, что объекты российской дипломатической недвижимости, расположенные на территории Польши, являются собственностью РФ.

"Мы исходим из того, что все земельные участки были предоставлены под нашу недвижимость на основании соответствующих двусторонних соглашений, а вся находящаяся на этих участках дипломатическая недвижимость была либо построена советской стороной на свои деньги, либо приобретена на законных основаниях, - пояснил ранее корр. ТАСС посол РФ в республике Сергей Андреев. - Поэтому мы считаем, что эти объекты являются нашей собственностью".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине снова предлагают сделать 9 мая рабочим днем
2
Путин поздравил глав ряда государств с Днем Победы
3
Российский хоккеист Мозякин получил травму в матче ЧМ с командой Германии
4
Эмманюэль Макрон стал самым молодым президентом Франции
5
Бастрыкин потребовал направить лучших следователей на поиски похищенного в Ростове ребенка
6
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
7
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
Темы дня
Загрузка...
Реклама