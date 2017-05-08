СМИ: прокуратура Турции потребовала для Гюлена 3,6 тыс. пожизненных приговоров

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Турецкая прокуратура потребовала в понедельник приговорить оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена к 3,623 тыс. пожизненным срокам заключения. Об этом сообщает газета Hurriyet Daily News.

Помимо этого, государственное обвинение настаивает еще на 2,923 годах тюрьмы и штрафе, равносильном 2,2 млн дней тюремного заключения, сообщает издание.

Фетхуллаха Гюлена и членов его организации ФЕТО считают главными подозреваемыми в попытке госпереворота 15 июля 2016 года. В результате неудавшегося переворота погибли 246 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч человек получили ранения. Заговорщики захватили начальника Генштаба Турции Хулуси Акара и планировали взять в плен президента Тайипа Эрдогана. После этого правительство начало масштабные чистки госаппарата и других структур от лиц, оказывавших поддержку ФЕТО и Фетхуллаху Гюлену.

Ранее прокуратура требовала для Гюлена и еще 10 фигурантов этого дела по 92 пожизненных срока и от 56 до 174 лет тюрьмы за совершенные преступления. Сам проповедник с 1999 года проживает в США и все обвинения в свой адрес отвергает.