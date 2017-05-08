СМИ: норвежский суд вновь продлил срок задержания российского подростка

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ОСЛО, 8 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Суд Осло по запросу спецслужб еще на две недели продлил срок задержания российского подростка, который обвиняется в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. В течение этого времени по его делу будет продолжаться следствие, сообщила газета Aftenposten.
Для обвиняемого остается в силе запрет на получение писем, общение со СМИ и посещения (кроме близких родственников).
17-летний россиянин был задержан в норвежской столице вечером 8 апреля. При себе у него был подозрительный предмет, который норвежская полиция и спецслужбы считают маломощным взрывным устройством. По данным Норвежской государственной телерадиокомпании, оно состояло из баллончика с газом для зажигалок и поражающих частиц (гвоздей или проволоки). Полиция и саперы осуществили контролируемый подрыв предмета, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн.
Расследование инцидента взяла на себя Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии, в обязанности которой среди прочего входит борьба с терроризмом. Задержанный пока что обвиняется лишь по статье 142 "Незаконное обращение с опасными веществами" Уголовного кодекса Норвегии, которая, впрочем, является частью недавно принятого в стране антитеррористического законодательства. По словам адвоката россиянина, юноша не признает своей вины и утверждает, что не собирался использовать находившийся у него предмет для совершения теракта.
Как ранее сообщили представители ПСБ, молодой человек проживает в Норвегии с 2010 года, куда вместе с родителями прибыл как беженец. По данным СМИ, он мог придерживаться радикальных взглядов и симпатизировать исламистам. Как пишет Aftenposten, несколько лет назад юноша поддерживал знакомство с двумя проживавшими в Норвегии выходцами из Чечни, которые впоследствии примкнули к экстремистским группировкам в Сирии. Впрочем, по словам адвоката задержанного, с тех пор он пересмотрел свои воззрения и сейчас отвергает идеологию радикальных исламистов.