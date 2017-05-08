Меркель проинформировала Порошенко об итогах ее визита в РФ

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировала по телефону президента Украины Петра Порошенко об итогах ее переговоров с Владимиром Путиным в Сочи 2 мая. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главы украинского государства.

"Собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне. Ангела Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом. Лидеры двух государств также обсудили ситуацию в Донбассе, отметив приоритетность выполнения пунктов Минских договоренностей, касающихся безопасности, - говорится в сообщении. - Федеральный канцлер проинформировала президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая".

Порошенко и Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ в Донбассе и системные препятствия в их работе. Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля и также указали на необходимость освобождения заложников.

"Главы Украины и Германии отметили необходимость продолжения работы в нормандской формате, в частности, с участием новоизбранного президента Франции. Они также договорились о дальнейшем графике двусторонних встреч на высшем уровне", - добавили в пресс-службе.

Как сообщил 2 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина, лидеры констатировали пробуксовку Минских договоренностей и необходимость придания нового импульса этому процессу. Песков указал, что у РФ и ФРГ нет четкого понимания, как придать импульс Киеву по реализации "Минска-2". По его словам, Владимир Путин призвал канцлера "все-таки использовать отношения с президентом Украины и влияние на него с тем, чтобы сподвигнуть его на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне".