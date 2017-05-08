Отрыв тори от лейбористов в рейтинге популярности достиг рекордного максимума

ЛОНДОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Социологическая служба ICM зафиксировала самый большой за последние 34 года отрыв Консервативной партии от Лейбористской в рейтинге общественной поддержки политических сил Великобритании. Итоги последнего исследования общественного мнения, подготовленного по заказу газеты The Guardian, опубликованы на сайте ICM.

Результаты опроса немногим более 2 тыс. человек в период с 5 по 7 мая свидетельствуют о том, что тори поддерживают 49% избирателей, лейбористов - 27%, "Либеральных демократов" - 9%, Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP) - 6%, Шотландскую национальную партию - 4%, партию "зеленых" - 3%. У остальных политических сил показатели поддержки существенно ниже.

По утверждению ICM, 22-процентный отрыв тори от лейбористов является рекордным за все время исследований, которые эта служба проводит с 1983 года. В истории деятельности ICM, которая ранее именовалась Marplan, был только один случай, когда рейтинг поддержки тори оказался выше, причем лишь на полпункта - 49,5% в мае того же 1983 года в опросе по заказу газеты The Daily Mirror. Но разрыв между двумя ведущими партиями тогда был не столь велик.

Служба также обращает внимание на продолжающееся убывание уровня общественной поддержки UKIP, который сейчас является самым низким с января 2013 года.

Досрочные всеобщие выборы пройдут в Великобритании ровно через месяц - 8 июня. Ожидается, что тори одержат на них уверенную победу и завоюют надежное большинство мест в Палате общин, что усилит политические позиции не только самой правящей партии, но и лично Терезы Мэй. Для британского премьера это особенно важно в преддверии старта переговоров об условиях Brexit с властями ЕС и лидерами стран блока.