На Украине снова предлагают сделать 9 мая рабочим днем

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович вновь заявил о необходимости перенести выходной день с 9 на 8 мая, объясняя это необходимостью "воспитания молодого поколения".

"Мы не говорим сейчас об отмене 9 мая, а говорим лишь, что этот день останется Днем Победы над нацизмом. Единственное, что мы предлагаем, - перенести выходной день с 9 на 8 мая, - заявил он в комментарии изданию "Апостроф". - Целью является воспитание молодого поколения, тех людей, которые будут строить будущее Украины".

По мнению Вятровича, необходимо продолжать переформатирование советских праздников и традиций, которое уже происходит на Украине. "Не стоит цель обидеть или задеть ветеранов, для большинства из которых, несмотря на их возраст, выходной день не имеет такого большого значения, как для молодого поколения, людей, которые работают. Если говорить о младшем поколении, мы должны понимать необходимость переформатирования старых советских праздников, общественных элементов празднования, что уже идет в Украине, - считает он. - Мы быстро избавились от советской и российской символики в виде георгиевской ленты, а красный мак уже стал привычным символом, 8 мая теперь по всей Украине отмечается День памяти и примирения".

Ранее Вятрович сообщал, что ведомство готовит законопроект, который отменит выходные дни 1, 2 и 9 мая, а также 8 марта. В мае 2016 года с подобной инициативной выступили и депутаты от фракции "Народный фронт", которые зарегистрировали в украинском парламенте соответствующий законопроект. Они предлагали исключить День международной солидарности трудящихся (1 и 2 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) из перечня праздничных дней, но сохранить при этом День памяти и примирения, который отмечается в стране 8 мая. Однако пока этот законопроект так и не был принят.

Верховная рада в рамках "декоммунизации" уже приняла закон, который признает утратившим силу указ "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и называет 9 мая "Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне". Теперь на Украине используется термин "Вторая мировая война", а не "Великая Отечественная война" и запрещается также использование советской символики.