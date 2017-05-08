В Белом доме пока не комментируют возможность встречи Трампа с Лавровым

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ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом пока не комментирует возможность личной встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который приедет 10 мая в американскую столицу с рабочим визитом.
"Пока нам не о чем объявить", - ответили на вопрос корреспондента ТАСС на эту тему в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме. Такой же ответ дали и в посольстве России в США.
Ранее было объявлено, что Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут 10 мая переговоры в Вашингтоне, на которых будут обсуждаться пути урегулирования конфликтов на Украине и в Сирии, а также двусторонние отношения. А уже 11 мая они оба примут участие в министерском совещании Арктического совета, которое пройдет в Фэрбенксе (штат Аляска).