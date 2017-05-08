Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Белом доме пока не комментируют возможность встречи Трампа с Лавровым

Международная панорама
8 мая, 18:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Ранее стало известно, что глава МИД РФ и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут 10 мая переговоры в Вашингтоне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом пока не комментирует возможность личной встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который приедет 10 мая в американскую столицу с рабочим визитом.

"Пока нам не о чем объявить", - ответили на вопрос корреспондента ТАСС на эту тему в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме. Такой же ответ дали и в посольстве России в США.

Ранее было объявлено, что Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут 10 мая переговоры в Вашингтоне, на которых будут обсуждаться пути урегулирования конфликтов на Украине и в Сирии, а также двусторонние отношения. А уже 11 мая они оба примут участие в министерском совещании Арктического совета, которое пройдет в Фэрбенксе (штат Аляска).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине снова предлагают сделать 9 мая рабочим днем
2
Путин поздравил глав ряда государств с Днем Победы
3
Российский хоккеист Мозякин получил травму в матче ЧМ с командой Германии
4
Эмманюэль Макрон стал самым молодым президентом Франции
5
Бастрыкин потребовал направить лучших следователей на поиски похищенного в Ростове ребенка
6
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
7
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
Темы дня
Загрузка...
Реклама