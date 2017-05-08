В США апелляционный суд приступил к рассмотрению вопроса об иммиграционном указе Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Апелляционный суд 4-го округа в Ричмонде (штат Вирджиния) приступил к рассмотрению вопроса об указе президента США Дональда Трампа, касающегося отказа в выдаче виз на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Как сообщила телекомпания CNN, суд рассмотрит представленные администрацией аргументы в пользу того, что запрет на иммиграцию из преимущественно мусульманских стран продиктован соображениями национальной безопасности, а не религиозными соображениями.
В связи с важностью рассматриваемого дела суд, в отличие от обычной практики, будет заслушивать аргументы сторон сразу в полном составе.
Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, - такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а после того как в указ были внесены незначительные изменения, в частности, из списка был исключен Ирак, указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).
Как отметило сегодня информационное агентство Associated Press (AP), апелляционному суду на подготовку решения требуется несколько недель, и все это время введенный федеральным судьей запрет на применение президентского указа будет оставаться в силе.
В США суды первой инстанции могут выносить постановления, имеющие общенациональный характер, если истец представляет интересы группы лиц, выдвигающих одинаковые требования. При возбуждении таких исков, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено.