Канада проведет крупные учения при участии военных из США и Британии

ОТТАВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Крупномасштабные международные учения с привлечением военнослужащих из США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии начнутся на следующей неделе в провинции Альберта (Канада). Об этом говорится в сообщении канадского министерства национальной обороны, которое поступило в представительство ТАСС.

Маневры под кодовым названием "Кленовая решительность" (Exercise Maple Resolve) будут проходить в районе военной базы Уэйнрайт с 14 по 29 мая. Общая численность солдат и офицеров, задействованных в них, составит около 7 тыс. человек, из них 5,5 тыс. - канадцы.

"Маневры "Кленовая решительность" предоставляют собой уникальную возможность для канадской армии провести совместные учения, которые позволят солдатам быть готовыми к проведению будущих операций", - заявили в ведомстве. Других подробностей не разглашается.

В 2016 году в этих маневрах приняли участие более 7,3 тыс. солдат и офицеров армий Канады, США и Великобритании. Тогда Соединенные Штаты были представлены, в частности, военнослужащими Национальной гвардии, Корпуса морской пехоты и резерва США, а Канада задействовала в них механизированные бригады и авиационные соединения.