Президент Словакии наградил орденами четырех советских ветеранов-фронтовиков

БРАТИСЛАВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Словакии Андрей Киска наградил высшими боевыми орденами республики четырех ветеранов Красной Армии и непосредственных участников боев с фашистами за свободу словацкого народа - двух граждан РФ и двух граждан Украины. К их боевым наградам прибавились ордена Двойного белого креста третьей степени с мечами. На торжественной церемонии, состоявшейся в восточнословацком селе Калинов, присутствовал только 95-летний фронтовик из России Николай Мельников.

"Мы благодарим бойцов Красной Армии, - заявил Андрей Киска. - Мы считаем своей обязанностью продолжить дело послевоенных поколений - дело, продолжающееся уже 72 мирных года. Это - совместно защищать мир и свободу на нашем континенте, чтобы европейцы более не знали войн".

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Глава государства подчеркнул, что Калинов стал первым населенным пунктом на территории бывшей Чехословакии, освобожденным Красной Армией. Фашисты оттуда были выбиты 21 сентября 1944 года. Это село в отмечаемый 8 мая в Словакии государственный праздник - День Победы над фашизмом - стало центром торжественных мероприятий в республике.

На центральной площади Калинова президент возложил венок к памятнику Освобождения Чехословакии от фашизма - фигуре красноармейца, держащего над собой на вытянутых руках словацкого ребенка. В церемонии приняли участие министр обороны Петер Гайдош, сотрудники администрации главы государства, представители общественности, а также российские, украинские и чешские дипломаты.

Вторым российским ветераном, удостоенным словацкого ордена, стал 94-летний генерал-лейтенант ВВС в отставке Виталий Рыбалко. Боевой летчик, начавший в 1941 году сбивать фашистов в небе над Москвой, по состоянию здоровья, как и украинские ветераны-фронтовики, не смог приехать в Словакию. Награду ему передаст посол РФ в республике Алексей Федотов.