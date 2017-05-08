Президент Словакии наградил орденами четырех советских ветеранов-фронтовиков

Елизавету II вновь запечатлели за рулем автомобиляОбщество 8 мая, 20:23
Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко отказался из-за травмы от вызова в сборную России на ЧМСпорт 8 мая, 20:18
Знарок: важную роль в матче ЧМ по хоккею с немцами сыграло большинствоСпорт 8 мая, 20:12
Панарин: хоккеистам сборной РФ было бы сложнее, если бы немцы открыли счетСпорт 8 мая, 20:10
Эксперт: вызов Тарасенко в сборную РФ по хоккею необходим, если травма Мозякина серьезнаСпорт 8 мая, 20:07
Хоккеист сборной России Плотников недоволен судейством в матче ЧМ с немцамиСпорт 8 мая, 20:03
Кучеров: российские хоккеисты на хорошем уровне отыграли 50 минут в матче с немцамиСпорт 8 мая, 20:00
AP: Обама предостерегал Трампа от выдвижения Флинна на пост помощника по нацбезопасностиМеждународная панорама 8 мая, 19:49
Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккеюСпорт 8 мая, 19:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРАТИСЛАВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Словакии Андрей Киска наградил высшими боевыми орденами республики четырех ветеранов Красной Армии и непосредственных участников боев с фашистами за свободу словацкого народа - двух граждан РФ и двух граждан Украины. К их боевым наградам прибавились ордена Двойного белого креста третьей степени с мечами. На торжественной церемонии, состоявшейся в восточнословацком селе Калинов, присутствовал только 95-летний фронтовик из России Николай Мельников.
"Мы благодарим бойцов Красной Армии, - заявил Андрей Киска. - Мы считаем своей обязанностью продолжить дело послевоенных поколений - дело, продолжающееся уже 72 мирных года. Это - совместно защищать мир и свободу на нашем континенте, чтобы европейцы более не знали войн".
Глава государства подчеркнул, что Калинов стал первым населенным пунктом на территории бывшей Чехословакии, освобожденным Красной Армией. Фашисты оттуда были выбиты 21 сентября 1944 года. Это село в отмечаемый 8 мая в Словакии государственный праздник - День Победы над фашизмом - стало центром торжественных мероприятий в республике.
На центральной площади Калинова президент возложил венок к памятнику Освобождения Чехословакии от фашизма - фигуре красноармейца, держащего над собой на вытянутых руках словацкого ребенка. В церемонии приняли участие министр обороны Петер Гайдош, сотрудники администрации главы государства, представители общественности, а также российские, украинские и чешские дипломаты.
Вторым российским ветераном, удостоенным словацкого ордена, стал 94-летний генерал-лейтенант ВВС в отставке Виталий Рыбалко. Боевой летчик, начавший в 1941 году сбивать фашистов в небе над Москвой, по состоянию здоровья, как и украинские ветераны-фронтовики, не смог приехать в Словакию. Награду ему передаст посол РФ в республике Алексей Федотов.