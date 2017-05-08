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AFP: в результате взрыва в центре Могадишо погибли шесть человек

Международная панорама
8 мая, 19:10 дата обновления: 8 мая, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Еще 12 человек пострадали

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли и 12 пострадали в результате теракта в центре столицы Сомали. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP).

По его информации, взрыв прогремел во второй половине дня. Взорвалась машина, припаркованная рядом с итальянским кафе на центральной улице города. Неизвестно, были ли среди жертв граждане иностранных государств.

По данным агентства Reuters, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ). Эта радикальная организация была образована еще в 2004 году. С 2008 года ее боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников и начиненных взрывчаткой машин. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (также запрещена в РФ), сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая "налоги" с населения на подконтрольных ей территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.

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