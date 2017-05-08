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Янош Адер заступил на второй президентский срок в Венгрии

Международная панорама
8 мая, 19:16 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Церемония инаугурации состоялась в Государственном собрании страны

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ВЕНА, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Президент Венгрии Янош Адер принес присягу и официально приступил к исполнению своих обязанностей на второй президентский срок. Об этом пишет венгерское агентство MTI.

Церемония инаугурации Адера состоялась в Государственном собрании (парламенте) Венгрии. Президент после присяги обратился с посланием к нации и парламентариям. "Мы видим драматическое ухудшение общественной дискуссии в Венгрии. Если так продолжится далее, то мы разрушим все, что построили с 1990 года (прошли свободные парламентские выборы после длительного правления Венгерской социалистической рабочей партии - прим. корр. ТАСС), все будет поставлено под сомнение, все соглашения будут проигнорированы, а границы нарушены", - подчеркнул глава государства.

Пример Австро-Венгрии

Адер напомнил об австро-венгерском соглашении 1867 года (Австрийская империя преобразовывалась в дуалистическую монархию Австро-Венгрию, состоявшую из двух самостоятельных во внутренних делах государств во главе с австрийским императором - прим. корр. ТАСС), которое должно было придать дополнительный стимул политикам к разумным действиям. По его словам, в те времена ведущие политики придерживались разных взглядов, но были мотивированы общим благом и всегда использовали уважительный тон по отношению друг к другу.

Президент также предупредил, что парламентские выборы следующего года приближаются, и большинство избирателей вряд ли захотят "сидеть на вершине извергающегося вулкана" до следующего года. "Нам надо подтвердить, что мы все являемся гражданами Европы, принадлежим к венгерской нации и хотим достойной, честной и мирной жизни", - отметил он. Адер при этом призвал все политические силы перестать вести грязную борьбу, проявить больше солидарности к религиозным меньшинствам и этническим группам.

13 марта этого года парламент Венгрии переизбрал Яноша Адера на второй президентский срок. В выборах на высший государственный пост участвовали два претендента: кандидат от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" действующий президент Янош Адер, кандидат от левой оппозиции - бывший омбудсмен и правовед Ласло Майтеньи. Первый пятилетний срок Адера начался в мае 2012 года.

Полномочия президента

Венгрия является парламентской республикой, и глава государства не обладает широкими полномочиями. Президент избирается Государственным собранием каждые пять лет путем тайного голосования. Он представляет страну на международной арене, является главнокомандующим вооруженными силами, заключает договоры с другими странами (после одобрения парламентом), назначает послов и высших должностных лиц (при согласовании с премьер-министром или соответствующим министром). Также президент назначает выборы в Государственное собрание, органы местного самоуправления и Европейский парламент.

Кроме того, он обладает правом законодательной инициативы, может принимать участие в заседаниях парламента, предлагать проведение референдума, выдвигать кандидатов на должность премьер-министра, которому принадлежит ведущая роль в исполнительной власти. Янош Адер является пятым президентом Венгрии с момента восстановления этой должности в 1990 году.

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