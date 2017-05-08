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Одесситу грозит пять лет тюрьмы за демонстрацию советской символики

Международная панорама
8 мая, 19:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, мая. /ТАСС

Мужчина прикрепил к автомобилю флаг с изображением красной звезды, серпа и молота с надписью "Отечественная война"

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КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Житель Одессы может быть приговорен к лишению свободы сроком до пяти лет за демонстрацию советской символики. Об этом сообщила пресс-служба областного отделения полиции.

"Человек прикрепил к автомобилю иностранной регистрации флаг с изображением красной звезды, серпа и молота с надписью "Отечественная война". Сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований", - цитирует полицию информагентство УНН.

В отношении 29-летнего одессита расследуется уголовное дело по статье "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов", уточнили в ведомстве.

9 апреля 2016 года Верховная рада приняла законы о декоммунизации, о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов. Данными законами осуждается коммунистический режим, запрещается советская символика, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины представители Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ) и другие организации. При этом переименованию подлежат все объекты, чьи названия связаны с именами деятелей СССР или упоминающие коммунизм, советскую власть и ее институты - компартия, комсомол, пионерия.

По данным украинских властей, в стране уже переименовали около тысячи населенных пунктов и снесли около 1,5 тысячи памятников Владимиру Ленину.

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