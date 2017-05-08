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Корабль британских ВМС сопроводил российскую субмарину в водах Ла-Манша

Международная панорама
8 мая, 19:56 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Отмечается, что сопровождение иностранных военных судов через британские территориальные воды является частью выполняемой военно-морскими силами работы по охране островного государства

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ЛОНДОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Корабль королевских военно-морских сил Великобритании Somerset сопроводил российскую дизель-электрическую подводную лодку (ДЭПЛ) "Краснодар" во время ее прохождения через воды Ла-Манша. Информация об этом в понедельник появилась на сайте британских ВМС.

В сообщении сказано, что базирующийся в Плимуте британский корабль обнаружил местонахождение российской субмарины рано утром в пятницу, когда она проходила вдоль восточного побережья Соединенного Королевства. "Корабль Ее Величества Somerset, являющийся фрегатом 23-го типа, затем проследовал за ней через Дуврский пролив (Па-де-Кале) и через остальную часть Английского канала (Ла-Манша) в выходные дни", - говорится в информационной сводке.

Сайт британских ВМС также приводит комментарий командира фрегата Somerset Тима Берри, который заявил, что сопровождение иностранных военных судов через британские территориальные воды является частью выполняемой военно-морскими силами работы по охране островного государства, коим является Соединенное Королевство.

Как сообщил 6 мая представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев, ДЭПЛ "Краснодар" переходит с Балтийского на Черноморский флот и, как ожидается, в июне должна прибыть к месту базирования.

"Краснодар" - четвертая подводная лодка проекта 636.3. Три субмарины этого типа - "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол" - уже пополнили состав Черноморского флота. В прошлом году ВМФ России получил пятую и шестую подлодки, "Великий Новгород" и "Колпино", которые пока не переместились на Черное море. Еще шесть субмарин проекта 636.3 планируется построить для Тихоокеанского флота.

Подлодки проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"), разработаны ЦКБ МТ "Рубин". Скорость их полного подводного хода составляет 17-19 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, включая 13 офицеров. Надводное водоизмещение субмарин составляет 2395 тонн, подводное - 3150 тонн. Лодки проекта 636.3 имеют 6 носовых торпедных аппаратов и боекомплект из 18 единиц торпедно-ракетного вооружения, включая торпеды УСЭТ-80, УГСТ, крылатые ракеты морского базирования "Калибр-ПЛ".

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