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ВВС Египта уничтожили 15 машин с оружием, пересекших западную границу страны

Международная панорама
8 мая, 20:31 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Подразделения погранвойск страны в настоящий момент прочесывают местность с целью обнаружения преступников, пытавшихся переправить крупную партию оружия

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КАИР, 8 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. ВВС Египта уничтожили 15 машин, груженых оружием и боеприпасами, которые пересекли египетскую границу на западе страны. Об этом, как сообщила газета "Аль-Яум ас-Сабиа", сообщил представитель Вооруженных сил Египта.

По его данным, египетская армия получила данные разведки о концентрации на западной границе автомобилей с оружием, которые намеревались доставить его на территорию страны. "Как только колонна джипов, груженых оружием, пересекла границу Египта, ВВС страны нанесли удар с воздуха, полностью ее уничтожив", - пояснил армейский представитель. Он уточнил, что эта операция проходила в течение "минувших 24 часов".

В настоящее время боевые самолеты ВВС Египта патрулируют приграничный район, подразделения погранвойск страны прочесывают местность с целью обнаружения преступников, пытавшихся переправить крупную партию оружия в Египет.

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