ВВС Египта уничтожили 15 машин с оружием, пересекших западную границу страны

Наказание за грубость: российские хоккеисты победили немцев на чемпионате мираСпорт 8 мая, 21:59
Рыночная капитализация Apple в США впервые превысила $800 млрдЭкономика и бизнес 8 мая, 21:43
Госдеп считает низкой вероятность возникновения конфликта между РФ и США в АрктикеМеждународная панорама 8 мая, 21:40
Обама рекомендовал Трампу не назначать Флинна помощником по нацбезопасностиМеждународная панорама 8 мая, 21:33
Берл Лазар призвал молодежь не забывать подвиг ветеранов Великой Отечественной войныОбщество 8 мая, 21:15
Клинцевич: планы Киева сделать 9 мая рабочим днем говорят о крайнем национализмеПолитика 8 мая, 21:08
Третьяк считает, что вратарь Сорокин сыграет с датчанами на ЧМ по хоккеюСпорт 8 мая, 21:01
В Ночной хоккейной лиге ожидают участие Путина в гала-матче фестиваля в СочиСпорт 8 мая, 20:59
Третьяк: немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на МозякинеСпорт 8 мая, 20:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 8 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. ВВС Египта уничтожили 15 машин, груженых оружием и боеприпасами, которые пересекли египетскую границу на западе страны. Об этом, как сообщила газета "Аль-Яум ас-Сабиа", сообщил представитель Вооруженных сил Египта.
По его данным, египетская армия получила данные разведки о концентрации на западной границе автомобилей с оружием, которые намеревались доставить его на территорию страны. "Как только колонна джипов, груженых оружием, пересекла границу Египта, ВВС страны нанесли удар с воздуха, полностью ее уничтожив", - пояснил армейский представитель. Он уточнил, что эта операция проходила в течение "минувших 24 часов".
В настоящее время боевые самолеты ВВС Египта патрулируют приграничный район, подразделения погранвойск страны прочесывают местность с целью обнаружения преступников, пытавшихся переправить крупную партию оружия в Египет.