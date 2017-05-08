Трамп и Пенс заявили о готовности США продолжать поддержку Грузии

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ТБИЛИСИ, 8 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили о готовности США продолжать поддержку Грузии. Об этом заявил в понедельник журналистам в Вашингтоне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили после завершения прошедших в Белом доме его встреч с Трампом и Пенсом.
Квирикашвили сказал в прямом эфире Общественного ТВ Грузии: "Дональд Трамп и Майк Пенс дали четкие сигналы того, что США продолжат поддержку Грузии. Это были важные встречи, важные для дальнейшего развития Грузии, для утверждения стабильности в нашей стране".
По словам главы правительства, "США были и остаются главным стратегическим партнером Грузии". "Мы получили твердые гарантии того, что США продолжат поддержку Грузии и развитие партнерства с нашей страной",- сказал Квирикашвили.