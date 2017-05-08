Макрон после победы на выборах президента побеседовал с руководителями пяти стран

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ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Эмманюэль Макрон после победы на президентских выборах во Франции 7 мая побеседовал с лидерами США, Великобритании, Германии, Турции и Канады. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на коммюнике движения "На марше", от которого политик баллотировался на выборах.
Помимо этого, как отмечается в заявлении, Макрон получил поздравительные телеграммы от президента РФ Владимира Путина, короля Марокко Мухаммеда VI, президента Республики Чили Мишель Бачелет, главы Палестины Махмуда Аббаса, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и других лидеров.
В воскресенье во Франции состоялся второй тур голосования по выборам президента. Победу одержал в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир Эмманюэль Макрон. Согласно распространенным Министерством внутренних дел Франции окончательным данным, он получил 66,10% голосов избирателей. За его соперницу, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовало 33,90% избирателей.