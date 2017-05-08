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Госдеп считает низкой вероятность возникновения конфликта между РФ и США в Арктике

Международная панорама
8 мая, 21:40 дата обновления: 8 мая, 21:43 UTC+3

Зампомощника госсекретаря по вопросам исследования океанов Дэвид Балтон назвал Арктику стабильным регионом

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Larry Downing

ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Вероятность конфликта между РФ и США в Арктическом регионе является низкой. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам исследования океанов, международным природоохранным и научным делам Дэвид Балтон в ходе специального брифинга, посвященному министерской встрече Арктического совета в Фэрбенксе (штат Аляска) 10-11 мая.

"Арктика остается стабильным и мирным регионом. Угроза вооруженного конфликта низка относительно других регионов мира", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов оценить риск конфликта между Россией и США в Арктическом регионе.

Балтон заявил, что дополнительных встреч госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях Арктического совета не запланировано. 

"Они встретятся один раз в Вашингтоне (10 мая). (В Фэрбенксе) они также встретятся, но к ним присоединятся другие министры иностранных дел", - сказал он.

Ранее было объявлено, что Лавров и госсекретарь Тиллерсон проведут 10 мая переговоры в Вашингтоне, на которых будут обсуждаться пути урегулирования конфликтов на Украине и в Сирии, а также двусторонние отношения. А уже 11 мая они оба примут участие в министерском совещании Арктического совета.

Арктический совет был учрежден 19 сентября 1996 года и является межправительственной организацией арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Совет представляет собой основную дискуссионную платформу для международного взаимодействия в Арктическом регионе.

Как заявлял МИД РФ, в Фэрбенксе планируется подписание межправительственного соглашения об укреплении международного арктического сотрудничества, участниками которого будут все арктические государства. 

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