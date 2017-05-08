Олланд прибыл в Германию для встречи с Меркель

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ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Президент Франции Франсуа Олланд прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца в Twitter.
Как отмечает телеканал BFM TV, это заключительный визит Олланда в Германию в качестве главы Пятой республики.
В воскресенье во Франции состоялся второй тур голосования по выборам президента. Победу одержал в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир Эмманюэль Макрон. Согласно распространенным сегодня Министерством внутренних дел Франции окончательным данным, он получил 66,10% голосов избирателей. За его соперницу, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовало 33,90% избирателей.
Первым зарубежным лидером, который поздравил Макрона с победой, была Меркель. Как сообщили в окружении победителя президентского марафона, этот телефонный разговор прошел в теплой атмосфере.
Ранее сегодня Сильви Гулар, евродепутат и представитель партии "Демократическое движение", выступающей в поддержку Макрона в эфире телеканала CNews сообщила, что Германия будет первой страной, которую посетит избранный президент Франции с политическим визитом.
Сам Макрон в ходе своей избирательной кампании неоднократно заявлял о таких планах начала своей внешнеполитической деятельности в случае победы на выборах.
Le président @fhollande est à Berlin pour un entretien suivi d'un dîner avec Angela Merkel pic.twitter.com/Vxn93tVo4I— Élysée (@Elysee) 8 мая 2017 г.