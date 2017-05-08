Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему родной ему Люксембург, чье правительство он возглавлял 19 лет с 1995 по 2013 годы, до сих пор не напал на Россию. Чиновник выступал в Академии политических исследований в Бонне. Видеозапись выступления размещена на официальном сайте ЕК.

"Вопросы обороны - это не та сфера, с которой часто имеет дело премьер-министр Люксембурга, так как наша армия насчитывает 771 человек, включая министра обороны. Я всегда говорю (президенту РФ Владимиру) Путину: знаете, почему Люксембург до сих пор не нападал на Россию? Все просто: у нас банально нет места, чтобы разместить всех военнопленных", - пошутил Юнкер.

Глава Еврокомиссии продолжил тему масштабов своей родины, говоря и о Китае: "Я 19 лет был премьером Люксембурга и всегда задавался вопросом большого и малого. Однажды на переговорах в КНР я заявил китайской стороне: "Дорогие друзья, задумайтесь, что Китай и Люксембург вместе составляют треть всего человечества - тогда вы поймете, что значит большое и малое".

Люксембург является одним из самых маленьких государств Европы. Площадь герцогства составляет 2,59 тысячи кв. км, население - 107 тысяч человек. Юнкер с 1984 по 1989 годы занимал пост министра труда страны, с 1989 по 1995 возглавлял минфин герцогства.