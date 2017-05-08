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Во Франции начато расследование в отношении бывшего военного, подозреваемого в связях с ИГ

Международная панорама
8 мая, 22:43 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Предполагаемый террорист был задержан 5 мая недалеко от авиационной военной базы на западе страны

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ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Прокуратура Парижа начала судебное расследование в отношении бывшего военного, которого подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предполагаемый террорист был задержан 5 мая недалеко от авиационной военной базы на западе Франции. В его машине был найден флэш-накопитель, в котором находился текст, свидетельствующий о том, что он придерживался идей ИГ. Также у задержанного найдены несколько черных знамен террористической группировки. В его автомобиле были обнаружены помповое ружье, два револьвера и боеприпасы.

Следователи подозревают, что задержанный мог вести наблюдение за базой с целью совершения террористического нападения в дальнейшем. По информации AFP, следствие начато парижской прокуратурой по подозрению в планировании теракта и попытке проникновения на закрытый объект.

В ходе проверки личности задержанного выяснилось, что он был известен французским спецслужбам и числился в базе данных мусульманских радикалов, представляющих потенциальную опасность. В этой связи жандармерия следила за ним с 2014 года.

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