Во Франции начато расследование в отношении бывшего военного, подозреваемого в связях с ИГ

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ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Прокуратура Парижа начала судебное расследование в отношении бывшего военного, которого подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Предполагаемый террорист был задержан 5 мая недалеко от авиационной военной базы на западе Франции. В его машине был найден флэш-накопитель, в котором находился текст, свидетельствующий о том, что он придерживался идей ИГ. Также у задержанного найдены несколько черных знамен террористической группировки. В его автомобиле были обнаружены помповое ружье, два револьвера и боеприпасы.
Следователи подозревают, что задержанный мог вести наблюдение за базой с целью совершения террористического нападения в дальнейшем. По информации AFP, следствие начато парижской прокуратурой по подозрению в планировании теракта и попытке проникновения на закрытый объект.
В ходе проверки личности задержанного выяснилось, что он был известен французским спецслужбам и числился в базе данных мусульманских радикалов, представляющих потенциальную опасность. В этой связи жандармерия следила за ним с 2014 года.