В минюсте США считали экс-помощника Трампа "скомпрометированным"

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ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Минюст США считал отставного генерала Майкла Флинна, бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности, "скомпрометированным" его контактами с послом России в США и неполными отчетами об этих контактах. Бывшая и.о. министра юстиции США Салли Йейтс подтвердила это на слушаниях в Сенате Конгресса США.
"Мы считали, что генерал Флинн скомпрометирован", - заявила она. Йейтс подтвердила, что информировала об этом юрисконсульта Белого дома.
Вместе с тем по ходу дискуссии модальность высказываний Йейетс по этому поводу варьировалась. В основном она говорила, что минюст "опасался скомпрометированности" Флинна или того, что тот "может быть скомпрометирован". На просьбу уточнить суть опасений она ответила: "Логика подсказывает, что это плохо", когда такой высокопоставленный чиновник, как помощник президента по национальной безопасности, "может быть уязвимым для влияния извне".
Законодатели-республиканцы на слушаниях упирали на утечки закрытой служебной информации из госструктур США при прежней администрации Барака Обамы, а также на практике так называемой "засветки", т. е. разоблачения американцев, общавшихся с россиянами и выявленных контрразведкой США при прослушке телефонных разговоров.