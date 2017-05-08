Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В минюсте США считали экс-помощника Трампа "скомпрометированным"

Международная панорама
8 мая, 23:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Бывшая и.о. министра юстиции США Салли Йейтс подтвердила, что информировала об этом юрисконсульта Белого дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Минюст США считал отставного генерала Майкла Флинна, бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности, "скомпрометированным" его контактами с послом России в США и неполными отчетами об этих контактах. Бывшая и.о. министра юстиции США Салли Йейтс подтвердила это на слушаниях в Сенате Конгресса США.

"Мы считали, что генерал Флинн скомпрометирован", - заявила она. Йейтс подтвердила, что информировала об этом юрисконсульта Белого дома.

Вместе с тем по ходу дискуссии модальность высказываний Йейетс по этому поводу варьировалась. В основном она говорила, что минюст "опасался скомпрометированности" Флинна или того, что тот "может быть скомпрометирован". На просьбу уточнить суть опасений она ответила: "Логика подсказывает, что это плохо", когда такой высокопоставленный чиновник, как помощник президента по национальной безопасности, "может быть уязвимым для влияния извне".

Законодатели-республиканцы на слушаниях упирали на утечки закрытой служебной информации из госструктур США при прежней администрации Барака Обамы, а также на практике так называемой "засветки", т. е. разоблачения американцев, общавшихся с россиянами и выявленных контрразведкой США при прослушке телефонных разговоров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна
Персоны
Флинн, Майкл Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
2
Машина скорой врезалась в упавшее дерево на северо-западе Москвы
3
Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания
4
Наказание за грубость: российские хоккеисты победили немцев на чемпионате мира
5
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
6
Количество освобожденных от призыва по состоянию здоровья сократилось на 10%
7
Меркель проинформировала Порошенко об итогах ее визита в РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама