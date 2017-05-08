Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс подтвердил приверженность США суверенитету и целостности Грузии

Международная панорама
8 мая, 23:23 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Вице-президент США и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявили о "прочности американо-грузинского стратегического партнерства, которое укреплялось на протяжении 25 лет"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник в ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, который находится с визитом в Вашингтоне, подтвердил, что действующая американская администрация привержена суверенитету и территориальной целостности страны. Об этом, по итогам их разговора, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент подтвердил неизменную приверженность администрации суверенитету и территориальной целостности Грузии в соответствии с ее международно признанными границами", - говорится в сообщении. В нем указано, что Пенс и Квирикашвили заявили о "прочности американо-грузинского стратегического партнерства, которое укреплялось на протяжении 25 лет". Вице-президент США также выразил "глубокую признательность" за вклад Грузии в операцию НАТО в Афганистане, напомнив о гибели 31 грузинского солдата.

Помимо этого, "второй номер" американской администрации "высоко оценил роль премьер-министра при проведении политических и экономических реформ, подтвердив поддержку со стороны США решения Грузии интегрироваться в евроатлантические институты, включая НАТО". Пенс и Квирикашвили условились искать пути для расширения экономических и торговых связей между двумя странами.

Как сообщил журналистам на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Квирикашвили также посетил Овальный кабинет, чтобы поприветствовать президента Дональда Трампа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США Грузия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
2
Машина скорой врезалась в упавшее дерево на северо-западе Москвы
3
Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания
4
Наказание за грубость: российские хоккеисты победили немцев на чемпионате мира
5
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
6
Количество освобожденных от призыва по состоянию здоровья сократилось на 10%
7
Меркель проинформировала Порошенко об итогах ее визита в РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама