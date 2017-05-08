Пенс подтвердил приверженность США суверенитету и целостности Грузии

ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник в ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, который находится с визитом в Вашингтоне, подтвердил, что действующая американская администрация привержена суверенитету и территориальной целостности страны. Об этом, по итогам их разговора, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент подтвердил неизменную приверженность администрации суверенитету и территориальной целостности Грузии в соответствии с ее международно признанными границами", - говорится в сообщении. В нем указано, что Пенс и Квирикашвили заявили о "прочности американо-грузинского стратегического партнерства, которое укреплялось на протяжении 25 лет". Вице-президент США также выразил "глубокую признательность" за вклад Грузии в операцию НАТО в Афганистане, напомнив о гибели 31 грузинского солдата.

Помимо этого, "второй номер" американской администрации "высоко оценил роль премьер-министра при проведении политических и экономических реформ, подтвердив поддержку со стороны США решения Грузии интегрироваться в евроатлантические институты, включая НАТО". Пенс и Квирикашвили условились искать пути для расширения экономических и торговых связей между двумя странами.

Как сообщил журналистам на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Квирикашвили также посетил Овальный кабинет, чтобы поприветствовать президента Дональда Трампа.