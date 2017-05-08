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Межсирийские переговоры в Женеве возобновятся 16 мая

Международная панорама
8 мая, 23:39 UTC+3 /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает на "интенсивную работу" с делегациями Дамаска и оппозиции в рамках согласованной ранее программы дискуссий

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ООН, 8 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Переговоры между правительством Сирии и оппозицией возобновятся в Женеве 16 мая. Об этом сообщили в канцелярии специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Специальный посланник Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве 16 мая 2017 года", - говорится в коммюнике. В нем подчеркивается, что эмиссар рассчитывает на "интенсивную работу" с делегациями Дамаска и оппозиции в рамках согласованной ранее программы дискуссий.

По мере того, как ООН ведет подготовку к встречам делегаций Дамаска и оппозиции в Женеве, спецпосланник выразил надежду на полное осуществление достигнутой на прошлой неделе в Астане договоренности о создании зон деэскалации в Сирии. Де Мистура отметил, что это позволит создать "атмосферу, способствующую политическим межсирийским переговорам".

Последний раунд переговоров между правительством Сирии и оппозицией проходил в Женеве с 23 по 31 марта. Выступая на заседании Совета Безопасности 12 апреля, спецпосланник ООН отметил, что дискуссии характеризовались "скромным, но поступательным прогрессом". Де Мистура отметил, что стороны добросовестно взаимодействовали друг с другом "в течение девяти дней" и обсуждали все пункты, стоящие на повестке, в том числе политические преобразования в Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
Персоны
Де Мистура, Стаффан
Страны
Сирия
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