Межсирийские переговоры в Женеве возобновятся 16 мая

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ООН, 8 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Переговоры между правительством Сирии и оппозицией возобновятся в Женеве 16 мая. Об этом сообщили в канцелярии специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
"Специальный посланник Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве 16 мая 2017 года", - говорится в коммюнике. В нем подчеркивается, что эмиссар рассчитывает на "интенсивную работу" с делегациями Дамаска и оппозиции в рамках согласованной ранее программы дискуссий.
По мере того, как ООН ведет подготовку к встречам делегаций Дамаска и оппозиции в Женеве, спецпосланник выразил надежду на полное осуществление достигнутой на прошлой неделе в Астане договоренности о создании зон деэскалации в Сирии. Де Мистура отметил, что это позволит создать "атмосферу, способствующую политическим межсирийским переговорам".
Последний раунд переговоров между правительством Сирии и оппозицией проходил в Женеве с 23 по 31 марта. Выступая на заседании Совета Безопасности 12 апреля, спецпосланник ООН отметил, что дискуссии характеризовались "скромным, но поступательным прогрессом". Де Мистура отметил, что стороны добросовестно взаимодействовали друг с другом "в течение девяти дней" и обсуждали все пункты, стоящие на повестке, в том числе политические преобразования в Сирии.