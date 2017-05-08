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Гуманитарную помощь ООН получили 30 тысяч жителей пригорода Дамаска

Международная панорама
8 мая, 23:52 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

В район Вади-Барада доставили продовольствие, детское питание, предметы гигиены, учебные наборы и другие товары первой необходимости

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ООН, 8 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совместный конвой ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского общества Красного Полумесяца в минувшие выходные доставил гуманитарную помощь 30 тысячам жителей района Вади-Барада под Дамаском. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, грузовики в субботу доставили в Вади-Барада, контролируемый вооруженными группировками, продовольствие, детское питание, предметы гигиены, учебные наборы и другие товары первой необходимости. Как сообщил Дюжаррик, сирийские власти на стадии загрузки конвоя не позволили включить в него достаточное количество лекарств и медицинского оборудования.

Представитель генсека приветствовал прибытие конвоя, однако отметил, что в последние недели гуманитарную помощь не удалось доставить во "многие другие осажденные и труднодоступные районы из-за ситуации с безопасностью и ограничений, введенных сторонами" конфликта в Сирии. "ООН продолжает готовить конвои и призывает стороны предоставить доступ (в пострадавшие районы)", - подчеркнул он.

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