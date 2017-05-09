Акция "Бессмертный полк" в городах Украины пройдет под новыми названиями

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Организаторы акции "Бессмертный полк" на Украине во избежание возможных запретов мероприятия со стороны властей и каких-либо опасных инцидентов решили в нынешним году провести шествие, используя для него иные названия. Об этом ТАСС сообщила директор Института правовой политики и социальной защиты, который занимается организацией акции, Елена Бережная.

Название новое, смысл традиционный

"В этом году, чтобы не было оснований у органов местного самоуправления обращаться в суд и запрещать эту акцию, решили по всей Украине дать шествию другое название, хотя речь идет, конечно, о "Бессмертном полке", - пояснила Бережная.

В связи с этим в Киеве ветераны Великой Отечественной войны и те горожане, которые хотят почтить память своих близких, 9 мая выйдут на улицы на акцию "Никто не забыт, ничто не забыто". В Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге (Днепропетровская область) мероприятие будет называться "Марш Победы", в Мелитополе (Запорожская область) также будет свое название, оно пока не определено.

Кроме того, люди с портретами ветеранов могут выйти в Харькове, в Кропивницком (бывший Кировоград) и небольших городах Украины. А вот в Запорожье городские власти не поддержали такую идею, высказанную ветеранскими организациями, решив праздновать День Победы на иных мероприятиях.

Западная Украина идею "Бессмертного полка" не разделяет вовсе. "Там никто не откликнулся на инициативу", - констатировала Бережная.

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В столице будет многолюдно

В Киеве в этом году, согласно ожиданиям организаторов, принять участие в акции "Никто не забыт, ничто не забыто" могут десятки тысяч человек, в прошлом году по улицам столицы прошли 12 тысяч. Будут среди них и ветераны, несмотря на преклонный возраст. "На сегодняшний день в Киевской городской организации ветеранов насчитывает 6218 человек", - отметила директор Института правовой политики. - Исходя из состояния своего здоровья, в шествии в этом году намерены принять участие 112 ветеранов, самому молодому из них - 86 лет".

Традиционно люди пройдут с портретами своих родственников от станции метро "Арсенальная" в центре Киева до Парка Вечной славы. Посередине колонны, как планируют организаторы, будет двигаться оркестр, а замыкать шествие будет машина с громкоговорителем, из которого будут звучать песни военных лет. "Мы очень рассчитываем, что и погода будет хорошая, и что киевляне захотят вспомнить о своих родных и близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, мы верим, что люди придут", - подчеркнула Бережная.

Ветеранам, по ее словам, вручат цветы и продуктовые наборы. "После шествия они выпьют воинские сто грамм, и мы их обязательно разведем по домам", - заверила она. Цветы и подарки организаторы обещают доставить и тем ветеранам, которые уже не могут покинуть свои дома по состоянию здоровья.

"Марш победы" в Днепре, как планируют организаторы, также обещает быть массовым. По словам Бережной, идея шествия с портретами родственников на 9 Мая возникла именно в этом городе еще до того, как ее озвучили в Томске. "Александр Вилкул, который ранее был губернатором Днепропетровской области, несколько лет назад призвали всех горожан пройти с портретами, и они прошли, но это не называлось "Бессмертный полк", - утверждает она.

В Мелитополе организаторы пообещали собрать на акцию до пяти тысяч человек.

Шествие в честь Дня победы в различных городах Украины, как ожидается, будет транслировать в этом году в прямом эфире украинский телеканал "Интер" - в прошлом году такого не было.

Власть деньгами не поможет

Все финансовые затраты, предназначенные для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, в этом году легли на плечи общественных организаторов праздника Победы: власти в помощи отказали. "Власти в этом году никак не помогают, даже прекратили финансирование, которое шло из государственного бюджета на организацию ветеранов",- сказала Бережная. Она напомнила, что в прошлом году помощь со стороны центра была.

В связи с отказом предоставить положенную ветеранам по закону помощь, Институт правовой политики и социальной защиты намерен подать иск на правительство Украины. "Мы будем судиться с нашей властью в связи с тем, что они отказали в финансировании ветеранским организациям, мы готовим иск к кабмину, так как деньги должны идти из государственного бюджета, - подчеркнула она. - Грех всех нас, украинцев, в том, что мы позволили власти так плюнуть на ветеранов. В киевской городской организации 1568 человек, которые лежачие, уже не встают, это люди, о которых вообще не подумало государство, это наша общая боль".

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Радикалы готовят провокации

Украинские националисты угрожают сорвать шествие в честь Дня Победы и объявили о подготовке своей акции устрашения под названием "Смертный полк". В социальных сетях они обратились к сообщникам с призывом выйти на улицы и "остановить красную гидру". "9 мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки из Московии и носит название "Бессмертный полк".., - написал на своей странице в Facebook командир одного из так называемых добровольческих батальонов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Михаил Кохановский. - Каждый из нас понимает опасность, которую несут такие мероприятия". "Не допустим ватного шабаша 9 мая в Киеве!.. Не дадим красной гидре просочиться в Киев!" - призвал радикал.

Правоохранители обещают безопасность

Киевские власти и силовики в этом году, по словам организаторов, гарантировали, что не позволят провокаторам испортить праздник и помешать шествию. "В Киеве найдено понимание", - заверила Бережная. - Когда мы подавали заявку, мы подчеркивали, что это не политическая акция, никакие политические силы не могут под этой эгидой пиариться, не должно быть политических флагов и политических символик, потому что мы отдаем память прошлому, тем людям, которые нам дали жизнь".

Кроме того, в связи с проведением в эти дни в столице Украины песенного конкурса "Евровидение" в Киеве сосредоточено более десяти тысяч силовиков. Это, по мнению организаторов шествия ветеранов, минимизирует возможности радикальных сил.

В то же время, Бережная признала, что "все мы, кто будет там 9 мая, внутренне опасаются неадекватных людей". "Но я уверена, что те десятки тысяч людей, которые придут на шествие, не позволят радикалам, которые не понимают, что они перечеркивают прошлое, свой генетический код, сделать что-то плохое, - подчеркнула она. - Как бы нам не навязывали переписывание истории - это бесполезно, ее генетически невозможно стереть".

В ответ на угрозы радикалов советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит со своей стороны пообещал, что спецслужба предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций. "Мы должны дать возможность людям выйти (на марш). И мы это будем обеспечивать", - подчеркнул представитель СБУ.