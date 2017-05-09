ООН: в освобожденные от террористов районы Мосула вернулись 31 тысяча жителей

ООН, 9 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Около 31 тысячи жителей вернулись в западные районы иракского города Мосул, освобожденные от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, с начала боевых действий в западных кварталах Мосула эти районы покинули около 435 тысяч жителей. "Около 400 тысяч из них остаются вне городских стен, в то время как около 31 тысячи человек смогли вернуться в освобожденные части западного Мосула", - сказал Дюжаррик.

Он отметил, что люди, остающиеся в подконтрольных ИГ частях города, испытывают острую нехватку "почти всех товаров", так как коммерческие поставки в эти районы прекращены с ноября прошлого года", в то время как жители освобожденных от боевиков кварталов практически полностью зависят от гуманитарной помощи. Представитель генсека отметил, что сотрудники ООН, занимающиеся приемом и размещением беженцев из Мосула, сообщают о случаях истощения младенцев.

ООН со своей стороны продолжает оказание гуманитарной помощи населению. В последние дни, по словам Дюжаррика, готовую еду получили 9 тысяч жителей западного Мосула. "Еще более 70 тысяч получили сухие пайки, рассчитанные на 30 дней", - сообщил он.

Наземная фаза операции по освобождению Мосула от ИГ началась 17 октября прошлого года. В конце января командование объявило о возвращении полного контроля над Восточным Мосулом. 19 февраля премьер-министр Хейдар аль-Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В начале марта армия Ирака перекрыла последний путь для возможного отхода боевиков - трассу между Мосулом и Талль-Афаром.