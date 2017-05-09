Кондолиза Райс назвала военную мощь главным доводом Трампа в диалоге с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Наращивание мощи американских Вооруженных сил является самым сильным козырем руководства США на готовящихся переговорах с руководством России. Такое мнение высказала в распространенном в понедельник интервью телеканалу Fox News экс-госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс (2005-2009).

Ей был задан вопрос, каков, по ее мнению, главный козырь, который может предъявить президент США Дональд Трамп на готовящейся встрече с российским лидером Владимиром Путиным. "Восстановление былой роли Вооруженных сил США в качестве инструмента сдерживания", - ответила Райс. "Новый президент не боится говорить "нет". Поэтому я считаю, что момент для нанесения удара по Сирии был выбран верно; наращивание военного бюджета - это важный сигнал того, что Соединенные Штаты не потерпят определенных вещей", - продолжала она.

"Рано или поздно два лидера (США и России) встретятся. Президенту Трампу придется сказать президенту Путину, что он понимает, насколько России не нравится исход холодной войны. Однако холодная война прошла, нашим союзникам в Восточной Европе приходится полагаться на нас (США), и вам (российскому лидеру) следует понять, что в случае необходимости президент США будет защищать их", - пояснила экс-госсекретарь.

Райс попросили изложить свое мнение о Трампе, с которым она встречалась в Белом доме в прошлом месяце. "Я считаю, что новый президент - это совершенно новый фактор в Соединенных Штатах, он никогда не работал в правительстве, такое происходит впервые в нашей истории", - заметила Райс. Она признала, что Трамп стал главой государства, "потому что есть люди, почувствовавшие, что демократические институты в нашей стране больше не представляют их интересы". "Я уважаю то, что эти люди воспользовались избирательным процессом и выбрали человека, который, по их мнению, в лучшей степени отвечает их чаяниям и сможет лучше разобраться с первопричинами их страхов и опасений", - резюмировала Райс.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 2 мая обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества, в том числе перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге.

7 мая в эфире телеканала "Мир" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что готовящаяся встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна двум странам не для внешнего эффекта и сенсации, а для достижения конкретных результатов.