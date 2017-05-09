Постпред Швеции: обсуждение российской резолюции СБ ООН по Сирии займет несколько дней

ООН, 9 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Переговоры по предложенному Россией проекту резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку договоренностей о создании безопасных зон в Сирии займут несколько дней. Такое мнение высказал в понедельник журналистам постоянный представитель Швеции при всемирной организации Олоф Скуг.

"Я не думаю, что (голосование) состоится сегодня (в понедельник). Я думаю, что это займет несколько дней", - сказал он, комментируя возможные сроки рассмотрения документа. По его словам, членам Совбеза нужно больше информации о договоренностях, достигнутых Россией, Ираном и Турцией - гарантами объявленного в декабре режима прекращения огня в Сирии - на встрече в Астане 4 мая.

"Для нас самое главное, чтобы это привело к улучшению ситуации, чтобы гражданское население получило гуманитарную помощь и снизился уровень насилия... Совет Безопасности может это поддержать, но нам нужно немного больше информации о том, что эти договоренности на самом деле подразумевают", - отметил дипломат. "Мы пытаемся предложить, чтобы страны-гаранты провели для нас брифинг о результатах (встречи в Астане), о чем шла речь, кто в них участвовал со стороны режима, оппозиции, каково их отношение ко всем этим договоренностям, чтобы мы могли понять, как они будут выполняться", - пояснил Олоф Скуг.

Он подчеркнул, что большой интерес вызывает то, как будет контролироваться выполнение договоренностей по деэскалации. "В прошлом уже были соглашения по прекращению огня, однако они не соблюдались, либо за ними не следили", - заявил дипломат.

Россия, Иран и Турция в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

По информации ТАСС, Россия на прошлой неделе внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции в поддержку договоренностей, достигнутых в Астане. Как сообщил в понедельник журналистам председательствующий в СБ уругвайский дипломат Эльбио Росселли, российская делегация настаивает на скорейшем принятии документа.