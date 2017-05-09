МУС проверяет информацию о покушении на сына Муаммара Каддафи

ООН, 9 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге проверяет информацию о том, что в Ливии совершено покушение на сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи - Сейфа аль-Ислама. Об этом сообщила прокурор МУС Фату Бенсуда, принявшая участие в заседании Совета Безопасности ООН.

"До нас только что дошли слухи о том, что недавно была предпринята попытка покушения на жизнь Каддафи. Эта новость пришла сегодня, и я распорядилась проверить эту информацию. Это только подчеркивает необходимость того, чтобы он был передан в юрисдикцию суда (в Гааге) в целях его безопасности, а также, чтобы он смог предстать перед независимым и беспристрастным судом", - сказала Бенсуда.

Сейф аль-Ислам с 2011 года отбывает наказание в тюрьме Зинтана (на северо-западе Ливии). Именно зинтанцы арестовали его в ноябре того же года. Апелляционный суд в Триполи 24 июля 2015-го заочно вынес Сейф аль-Исламу смертный приговор. На протяжении последних лет МУС безрезультатно добивается его выдачи в Гаагу.

В начале июля появилась информация, что сын Муаммара Каддафи якобы был освобожден из под ареста. Новые власти Ливии (Президентский совет международно признанного правительства национального согласия) назвали безответственными такие сообщения, которые поддерживают предположение о возможности избежать в Ливии заслуженного наказания преступникам.

Плачевная ситуация

Как сообщила прокурор МУС, за последний год ситуация с безопасностью в Ливии "значительно ухудшилась" и страна рискует вернуться в стадию широкомасштабного вооруженного конфликта. "Дальнейшая нестабильность в Ливии еще более усугубит атмосферу безнаказанности, которая в свою очередь может привести к повсеместным нарушениям прав человека и международного гуманитарного права", - предупредила она, отметив, что ситуация в правовой сфере "уже плачевная".

Бенсуда напомнила, что в апреле МУС рассекретил ордер на арест в отношении экс-главы Службы внутренней безопасности Ливии Халеда аль-Тухами, который обвиняется в причастности к преступлениям против человечности. Прокурор отметила, что это решение "пошлет сигнал возможным правонарушителям, что суд продолжает следить за ситуацией в Ливии", однако признала, что ордер на арест аль-Тухами также "увеличит шансы на то, что он будет казнен".

По информации МУС, аль-Тухами в настоящий момент находится в Ливии. Бенсуда призвала Совет Безопасности добиться незамедлительной экстрадиции обвиняемого в Гаагу.

По ее словам, МУС собирает и анализирует информацию, касающуюся "серьезных и повсеместных преступлений" в отношении мигрантов в Ливии. Суд в Гааге располагает сведениями о том, что "тысячи людей, включая женщин и детей, содержатся в центрах задержания в Ливии в бесчеловечных условиях", сообщила Бенсуда.

"Однобокий подход"

Российская делегация на заседании Совета Безопасности в очередной раз выразила недовольство работой МУС по "ливийскому досье". Как заявил заместитель постпреда РФ при ООН Евгений Загайнов, решение рассекретить ордер на арест аль-Тухами подтверждает, что суд "по прежнему придерживается однобоких подходов", зациклившись на действиях сторонников Каддафи.

"Реальных шагов по расследованию действий других сторон за шесть лет мы так и не увидели. Не было возбуждено ни одного уголовного дела по предполагаемым преступлениям повстанцев. Прокуратура продолжает демонстративно и без внятных объяснений самоустраняться от рассмотрения вопроса о жертвах среди мирного населения в результате ударов НАТО", - констатировал дипломат. Он также обратил внимание на то, что в докладе Бенсуды нет "ни намека" на расследование преступлений, совершенных боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).