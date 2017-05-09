МИД Австрии: ЕС должен изменить курс развития, чтобы не ослабнуть после Brexit

ВЕНА, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Европейский союз (ЕС) из-за выхода Великобритании переживает переломный момент, поэтому сообществу необходимо без промедления изменить курс развития. Австрия в качества председателя в Совете Европы во второй половине 2018 года будет работать над укреплением ЕС. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, австрийский министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Себастьян Курц по случаю Дня Европы.

"Евросоюз из-за Brexit переживает переломный момент. Мы сделаем все возможное в рамках австрийского председательства в Совете ЕС в 2018 году для того, чтобы после выхода Великобритании союз не стал слабее", - говорится в распространенном заявлении министра.

По его словам, "ЕС должен стать сильнее при решении крупных вопросов в сферах внешней политики, политики безопасности, обороны, при совместной защите внешних границ или усилении конкурентоспособности экономического пространства на мировой площадке". "ЕС следует воздержаться от вмешательства в те сферы, которые лучше регулируются на национальном или региональном уровне. В этой связи я не вижу смысла дальнейшей унификации политики в социальной сфере или в области медицины", - добавил Курц.

Глава МИД также назвал правильным и отвечающим общим интересам стремление видеть в Европейском союзе нацеленность на мир, свободу, безопасность и процветание. Тем не менее он признал, что череда неблагоприятных событий прошлого ведет к увеличению пропасти между Европейским союзом и его гражданами, "поэтому ЕС должен изменить курс".

Министр также подвел промежуточные итоги членства республики в союзе, которое способствовало развитию экономики государства, и призвал использовать накопленный опыт для успешного развития в будущем. "Австрийские предприятия извлекают хорошую выгоду из возможностей внутреннего европейского рынка, это демонстрирует положительное развитие австрийского экспорта: в 1995 году при вступлении в ЕС объем нашего экспорта составлял приблизительно €37 млрд, сегодня этот показатель определенно превысил €130 млрд, - констатировал Курц. - Шенгенская зона позволяет нашим гражданам беспрепятственно передвигаться, а программы типа "Эразмус" (образовательная программа обмена студентами - прим. ТАСС) обеспечивает ЕС не только европейскую сплоченность, но и делает существенный вклад в развитие нашей молодежи. Мы должны продолжить эти успехи".

9 мая европейские страны отмечают День Европы и называют эту дату "днем декларации Шумана" в честь бывшего французского министра иностранных дел, который в 1950 году предложил создать новую форму экономического и политического сотрудничества в Европе.