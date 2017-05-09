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Сенат Конгресса США утвердил Хизер Уилсон новым министром ВВС

Международная панорама
9 мая, 2:12 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск США не входят в состав президентского кабинета

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ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании 8 мая утвердил Хизер Уилсон министром военно-воздушных сил (ВВС). За данное решение проголосовали 76 членов верхней палаты, 22 высказались против, еще двое в голосовании не участвовали.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Уилсон на данный пост еще 23 января. Согласно распространенной пресс-службой Белого дома информации, она с 2013 года и до этого момента являлась президентом одного из американских университетов - Школы шахт и технологии штата Южная Дакота. В прошлом (в 1998-2009 гг.) Уилсон была членом Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Мексико.

Уилсон - выпускница Академии ВВС (1982 года), бывший военный летчик, которая в годы холодной войны дислоцировалась в Европе. Кроме того, Уилсон при президенте США Джордже Буше-старшем (1989-1993 гг.) работала в аппарате Совета национальной безопасности.

Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск США не входят в состав президентского кабинета. Они являются гражданскими служащими, направляющими развитие этих видов Вооруженных сил, и подчиняются министру обороны США. Уилсон стала первым из этих министров, утвержденных Сенатом.

Ранее также стало известно, что выдвинутый Трампом на должность министра сухопутных войск член Сената штата Теннесси Марк Грин снял свою кандидатуру на фоне нападок на него в связи с его высказываниями на тему сексуальных меньшинств, ислама и теории эволюции. А в феврале от такой же должности отказался американский инвестор-миллиардер Винсент Виола.

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