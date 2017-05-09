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В Колумбии повстанцы из "Армии национального освобождения" похитили 8 человек

Международная панорама
9 мая, 2:36 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 9, мая. /ТАСС

Инцидент произошел в муниципалитете Новита на западе страны

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БОГОТА, 9 мая. /ТАСС/. Члены колумбийской повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) похитили восемь человек в муниципалитете Новита (департамент Чоко) на западе страны. Об этом сообщил в понедельник министр национальной обороны Луис Карлос Вильегас.

"Восемь молодых людей были похищены в (населенном пункте) Сесего около 20 часов назад", - сказал он журналистам после заседания Совета безопасности в Новите. "В настоящее время наши войска проводят операцию по преследованию АНО. Надеемся, что она завершится спасением или освобождением этих восьми молодых людей", - добавил министр.

Вильегас также сообщил, что правительство Колумбии приняло решение направить дополнительные силы для обеспечения безопасности в Чоко. Численность военных в регионе должна увеличиться с 6,3 тыс. до 6,8 тыс. Подкрепление также получит местная полиция.

В феврале этого года правительство Колумбии и АНО начали мирные переговоры. Старту диалога предшествовало освобождение бывшего конгрессмена Одина Санчеса, который находился в плену у повстанцев. Правительство в качестве ответного шага помиловало двух бойцов АНО. До этого начало переговоров неоднократно откладывалось из-за отказа группировки прекратить похищения.

В ноябре 2016 года администрация президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса подписала мирное соглашение с другой повстанческой группировкой - "Революционными вооруженными силами Колумбии" (РВСК).

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