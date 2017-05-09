СМИ: Абэ попытается убедить Трампа не выводить США из участия в Парижском соглашении

CNN: фирма зятя Трампа отрицает, что использовала его имя для привлечения инвестицийЭкономика и бизнес 9 мая, 3:24
Times: Шарапова получит wild card на турнир WTA в БирмингемеСпорт 9 мая, 2:49
Трамп снова назвал обсуждение его связей с Россией фарсомМеждународная панорама 9 мая, 2:02
Младшая дочь Трампа переедет в ВашингтонМеждународная панорама 9 мая, 1:43
The Telegraph: Агасси может стать новым тренером теннисиста ДжоковичаСпорт 9 мая, 1:35
Кондолиза Райс назвала военную мощь главным доводом Трампа в диалоге с РФМеждународная панорама 9 мая, 1:18
Bloomberg: Трамп недоволен работой своего помощника по нацбезопасностиМеждународная панорама 9 мая, 1:09
Совет ФИФА обсудит распределение квот на ЧМ-2026Спорт 9 мая, 0:21
"Ювентус" и "Монако" определят первого финалиста Лиги чемпионовСпорт 9 мая, 0:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет попытаться убедить президента США Дональда Трампа не выводить свою страну из участия в Парижском соглашении по климату. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что глава японского правительства может направить соответствующее письмо Трампу, в котором подчеркнет важность того, что все государства должны объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением. У японской стороны есть опасения, что президент США на предстоящей встрече лидеров G7 в Италии может объявить о выходе из Парижского соглашения.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам исследования океанов, международным природоохранным и научным делам Дэвид Балтон заявил, что вопрос дальнейшего участия Соединенных Штатов в Парижском соглашении по климату в настоящее время прорабатывается.
Парижское соглашение, с которым связывают основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже еще в период пребывания в Белом доме экс-президента Барака Обамы. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.