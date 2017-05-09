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СМИ: Абэ попытается убедить Трампа не выводить США из участия в Парижском соглашении

Международная панорама
9 мая, 2:47 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

По информации агентства Kyodo, глава правительства может направить президенту США письмо, в котором подчеркнет важность объединения усилий в борьбе с глобальным потеплением

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ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет попытаться убедить президента США Дональда Трампа не выводить свою страну из участия в Парижском соглашении по климату. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что глава японского правительства может направить соответствующее письмо Трампу, в котором подчеркнет важность того, что все государства должны объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением. У японской стороны есть опасения, что президент США на предстоящей встрече лидеров G7 в Италии может объявить о выходе из Парижского соглашения.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам исследования океанов, международным природоохранным и научным делам Дэвид Балтон заявил, что вопрос дальнейшего участия Соединенных Штатов в Парижском соглашении по климату в настоящее время прорабатывается.

Парижское соглашение, с которым связывают основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже еще в период пребывания в Белом доме экс-президента Барака Обамы. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

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Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Темы
Борьба с изменениями климата
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