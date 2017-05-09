Экс-глава нацразведки США заявил, что подтверждений сговора между людьми Трампа и РФ нет

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Никаких подтверждений сговора между людьми президента США Дональда Трампа и Россией не было и нет. Во всяком случае бывшему директору национальной разведки США Джеймсу Клэпперу о них ничего не известно.

"Это именно так", - сказал он в понедельник на слушаниях в Сенате Конгресса США, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли он приверженность своей прежней позиции по этому вопросу.

Со своей стороны бывшая и. о. министра юстиции США Салли Йейтс не стала отвечать на этот вопрос, поскольку, как она пояснила, опасалась ненароком разгласить секретную информацию. "Но это не означает, что мой ответ утвердительный", - сказала она. Спрашивали ее о том, известны ли ей какие-то подтверждения сговора.

При всем том Клэппер, по его словам, до недавних пор не был в курсе того, что расследованием подозрений относительно того же сговора занимается ФБР США. На недоуменный вопрос одного из законодателей, как подобное могло быть возможно для руководителя национальной разведки, он ответил, что это объясняется "уникальной" ролью ФБР, выполняющего функции "как разведывательного, так и правоохранительного ведомства".

"Когда я работал в национальной разведке, у меня было заведено оставлять на усмотрение директора ФБР, ставят ли меня в известность вообще и если да, то когда и в какой мере, о подобных расследованиях, - сказал Клэппер. - Вследствие этого я не знал о контрразведывательном расследовании, наличие которого директор (ФБР Джеймс) Коми впервые признал в показаниях (Конгрессу США) 20 марта" сего года.

Нынешние слушания были посвящены приписываемому России вмешательству в политические процессы в США перед прошлогодними всеобщими выборами. Демократическая оппозиция и близкие к ней СМИ США упорно обвиняют России в таком вмешательстве, поскольку это бросает тень на действующего президента страны республиканца Дональда Трампа. Именно поэтому для них так важен вопрос о наличии сговора. И Россия, и сам Трамп много раз опровергали подобные утверждения.