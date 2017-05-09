На граффити с Чавесом в Нью-Йорке появился призыв о помощи Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Призыв о помощи Венесуэле появился на настенном изображении бывшего президента южноамериканской страны Уго Чавеса в нью-йоркском районе Бронкс. Об этом сообщила в понедельник газета El National.

"Венесуэла взывает о помощи и демократии", - гласит надпись на изображении.

FOTO: Mural De Hugo Chávez En El Bronx De New York Fue Grafiteado Con Este Mensaje. pic.twitter.com/p5mXyK3IiN — #NOTICIAS #350 (@sindictadura69) 8 мая 2017 г.

Граффити с команданте было открыто в крупнейшем городе США в сентябре 2016 года, в церемонии приняла участие глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес.

Ранее в мае в районе Вилья-дель-Росарио в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы недовольные политикой властей граждане повалили статую Чавеса.

С начала апреля Боливарианскую Республику сотрясают многотысячные антиправительственные манифестации. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в демонстрациях. Жертвами насилия в ходе уличных акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро стали не менее 37 человек, число пострадавших приближается к тысяче.