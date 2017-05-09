Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На граффити с Чавесом в Нью-Йорке появился призыв о помощи Венесуэле

Международная панорама
9 мая, 3:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, мая. /ТАСС

Настенное изображение команданте появилось в крупнейшем городе США в сентябре 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Призыв о помощи Венесуэле появился на настенном изображении бывшего президента южноамериканской страны Уго Чавеса в нью-йоркском районе Бронкс. Об этом сообщила в понедельник газета El National

"Венесуэла взывает о помощи и демократии", - гласит надпись на изображении.

Граффити с команданте было открыто в крупнейшем городе США в сентябре 2016 года, в церемонии приняла участие глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес.

Ранее в мае в районе Вилья-дель-Росарио в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы недовольные политикой властей граждане повалили статую Чавеса. 

С начала апреля Боливарианскую Республику сотрясают многотысячные антиправительственные манифестации. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в демонстрациях. Жертвами насилия в ходе уличных акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро стали не менее 37 человек, число пострадавших приближается к тысяче.

Смотрите также

В столице Венесуэлы силовики приступили к разгону оппозиционных маршей

Постпред США при ООН призвал власти Венесуэлы прислушаться к гласу народа

Власти Бразилии сообщили о резком росте числа запросов об убежище со стороны венесуэльцев

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
2
Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания
3
Российский хоккеист Мозякин получил травму в матче ЧМ с командой Германии
4
Похищенный в Ростовской области трехлетний ребенок найден живым и здоровым
5
Меркель проинформировала Порошенко об итогах ее визита в РФ
6
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
7
На Украине усиливается недовольство из-за билетов на "Евровидение" на русском языке
Темы дня
Загрузка...
Реклама