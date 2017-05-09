На граффити с Чавесом в Нью-Йорке появился призыв о помощи Венесуэле

CNN: фирма зятя Трампа отрицает, что использовала его имя для привлечения инвестицийЭкономика и бизнес 9 мая, 3:24
Times: Шарапова получит wild card на турнир WTA в БирмингемеСпорт 9 мая, 2:49
Трамп снова назвал обсуждение его связей с Россией фарсомМеждународная панорама 9 мая, 2:02
Младшая дочь Трампа переедет в ВашингтонМеждународная панорама 9 мая, 1:43
The Telegraph: Агасси может стать новым тренером теннисиста ДжоковичаСпорт 9 мая, 1:35
Кондолиза Райс назвала военную мощь главным доводом Трампа в диалоге с РФМеждународная панорама 9 мая, 1:18
Bloomberg: Трамп недоволен работой своего помощника по нацбезопасностиМеждународная панорама 9 мая, 1:09
Совет ФИФА обсудит распределение квот на ЧМ-2026Спорт 9 мая, 0:21
"Ювентус" и "Монако" определят первого финалиста Лиги чемпионовСпорт 9 мая, 0:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Призыв о помощи Венесуэле появился на настенном изображении бывшего президента южноамериканской страны Уго Чавеса в нью-йоркском районе Бронкс. Об этом сообщила в понедельник газета El National.
"Венесуэла взывает о помощи и демократии", - гласит надпись на изображении.
FOTO: Mural De Hugo Chávez En El Bronx De New York Fue Grafiteado Con Este Mensaje. pic.twitter.com/p5mXyK3IiN— #NOTICIAS #350 (@sindictadura69) 8 мая 2017 г.
Граффити с команданте было открыто в крупнейшем городе США в сентябре 2016 года, в церемонии приняла участие глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес.
Ранее в мае в районе Вилья-дель-Росарио в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы недовольные политикой властей граждане повалили статую Чавеса.
С начала апреля Боливарианскую Республику сотрясают многотысячные антиправительственные манифестации. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в демонстрациях. Жертвами насилия в ходе уличных акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро стали не менее 37 человек, число пострадавших приближается к тысяче.