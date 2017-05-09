СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном, если КНДР откажется от ядерной программы

CNN: фирма зятя Трампа отрицает, что использовала его имя для привлечения инвестицийЭкономика и бизнес 9 мая, 3:24
Times: Шарапова получит wild card на турнир WTA в БирмингемеСпорт 9 мая, 2:49
Трамп снова назвал обсуждение его связей с Россией фарсомМеждународная панорама 9 мая, 2:02
Младшая дочь Трампа переедет в ВашингтонМеждународная панорама 9 мая, 1:43
The Telegraph: Агасси может стать новым тренером теннисиста ДжоковичаСпорт 9 мая, 1:35
Кондолиза Райс назвала военную мощь главным доводом Трампа в диалоге с РФМеждународная панорама 9 мая, 1:18
Bloomberg: Трамп недоволен работой своего помощника по нацбезопасностиМеждународная панорама 9 мая, 1:09
Совет ФИФА обсудит распределение квот на ЧМ-2026Спорт 9 мая, 0:21
"Ювентус" и "Монако" определят первого финалиста Лиги чемпионовСпорт 9 мая, 0:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от своей ракетно-ядерной программы. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Ссылаясь на осведомленные дипломатические источники, агентство подчеркивает, что соответствующая позиция новой администрации США была озвучена Китаю, который является ближайшим соратником КНДР. Отмечается, что в случае отказа от дальнейшего развития ракетно-ядерной программы Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить США с визитом. Вашингтон также проинформировал Пекин о том, что не намеревается предпринимать военных действий против Пхеньяна и готов гарантировать сохранность северокорейского режима в том случае, если ракетно-ядерная программа КНДР будет свернута, сообщает Киодо.
Новая американская администрация уже неоднократно озвучивала жесткую позицию в отношении КНДР, подчеркивая, что "все варианты действий, включая военный, остаются на столе". Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а всего в течение года произвела более 20 ракетных пусков.
В апреле КНДР сделала еще несколько ракетных запусков, последний из них был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.