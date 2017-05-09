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СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном, если КНДР откажется от ядерной программы

Международная панорама
9 мая, 3:31 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Данная позиция Вашингтона была озвучена Пекину - ближайшему соратнику Пхеньяна, отмечает агентство Kyodo

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ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от своей ракетно-ядерной программы. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ссылаясь на осведомленные дипломатические источники, агентство подчеркивает, что соответствующая позиция новой администрации США была озвучена Китаю, который является ближайшим соратником КНДР. Отмечается, что в случае отказа от дальнейшего развития ракетно-ядерной программы Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить США с визитом. Вашингтон также проинформировал Пекин о том, что не намеревается предпринимать военных действий против Пхеньяна и готов гарантировать сохранность северокорейского режима в том случае, если ракетно-ядерная программа КНДР будет свернута, сообщает Киодо.

Новая американская администрация уже неоднократно озвучивала жесткую позицию в отношении КНДР, подчеркивая, что "все варианты действий, включая военный, остаются на столе". Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а всего в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В апреле КНДР сделала еще несколько ракетных запусков, последний из них был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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