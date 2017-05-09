США продлили санкций в отношении тех, кто угрожает стабильности в Йемене

CNN: фирма зятя Трампа отрицает, что использовала его имя для привлечения инвестицийЭкономика и бизнес 9 мая, 3:24
Times: Шарапова получит wild card на турнир WTA в БирмингемеСпорт 9 мая, 2:49
Трамп снова назвал обсуждение его связей с Россией фарсомМеждународная панорама 9 мая, 2:02
Младшая дочь Трампа переедет в ВашингтонМеждународная панорама 9 мая, 1:43
The Telegraph: Агасси может стать новым тренером теннисиста ДжоковичаСпорт 9 мая, 1:35
Кондолиза Райс назвала военную мощь главным доводом Трампа в диалоге с РФМеждународная панорама 9 мая, 1:18
Bloomberg: Трамп недоволен работой своего помощника по нацбезопасностиМеждународная панорама 9 мая, 1:09
Совет ФИФА обсудит распределение квот на ЧМ-2026Спорт 9 мая, 0:21
"Ювентус" и "Монако" определят первого финалиста Лиги чемпионовСпорт 9 мая, 0:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций против тех, кто, по определению Вашингтона, "угрожает миру и стабильности в Йемене". Соответствующее уведомление, подписанное главой государства, в понедельник распространила пресс-служба Белого дома.
Согласно тексту, речь идет о продлении срока действия исполнительного указа предшественника Трампа Барака Обамы от 16 мая 2012 года. Это распоряжение позволяло применять односторонние экономические санкции.
Действие указа распространяется как на физических лиц, так и на различные организации. Вашингтон намерен карать тех из них, действия которых, по оценке американских властей, "угрожают миру, безопасности и стабильности в Йемене".
Продленный Трампом указ наделил американский Минфин полномочиями, позволяющими "замораживать" находящиеся в США активы тех лиц и организаций, которые, с точки зрения Вашингтона, стремятся торпедировать процесс урегулирования в Йемене. Кроме того, гражданам США запрещено вести какие- либо дела с теми, против кого используются нынешние санкции.