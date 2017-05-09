США продлили санкций в отношении тех, кто угрожает стабильности в Йемене

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций против тех, кто, по определению Вашингтона, "угрожает миру и стабильности в Йемене". Соответствующее уведомление, подписанное главой государства, в понедельник распространила пресс-служба Белого дома.

Согласно тексту, речь идет о продлении срока действия исполнительного указа предшественника Трампа Барака Обамы от 16 мая 2012 года. Это распоряжение позволяло применять односторонние экономические санкции.

Действие указа распространяется как на физических лиц, так и на различные организации. Вашингтон намерен карать тех из них, действия которых, по оценке американских властей, "угрожают миру, безопасности и стабильности в Йемене".

Продленный Трампом указ наделил американский Минфин полномочиями, позволяющими "замораживать" находящиеся в США активы тех лиц и организаций, которые, с точки зрения Вашингтона, стремятся торпедировать процесс урегулирования в Йемене. Кроме того, гражданам США запрещено вести какие- либо дела с теми, против кого используются нынешние санкции.