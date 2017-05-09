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WP: США могут расширить свой контингент в Афганистане

Международная панорама
9 мая, 4:30 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Советники Дональда Трампа подготовили предложения по изменению подхода к американской кампании в исламской республике

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© AP Photo/Rahmat Gul

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Советники президента США Дональда Трампа подготовили предложения по изменению американской военной стратегии в Афганистане, они включают в себя увеличение контингента, а также расширение полномочий Министерства обороны. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"План предусматривает увеличение числа военнослужащих США (в Афганистане) на не менее чем 3 тыс. солдат дополнительно к нынешним 8,4 тыс.", - говорится в тексте. Помимо этого, предлагается наделить Пентагон, а не Белый дом, правом определять количество находящихся в стране американских военных. Кроме того, министерство получит более широкие полномочия по применению авиации против боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ). Помощники Трампа рекомендуют отменить введенные прежней администрацией ограничения в отношении действий советников из США в Афганистане в зонах боевых действий.

Трамп пока не одобрил эту новую стратегию. Ожидается, что окончательное решение глава государства примет до саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая. Однако, если он все же согласится на это, то тогда расходы США на войну в Афганистане возрастут, отмечает издвние. Сейчас кампания в этой стране обходится Вашингтону в $23 млрд в год.

Автором этого плана, по данным источников издания, выступил помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер. В то же время в Белом доме есть и те, кто выступает против данной инициативы, общая цель которой, по задумке ее авторов, заключается в том, чтобы заставить "Талибан" сесть за стол переговоров.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Пентагон поддержал план, предполагающий расходы в размере примерно $7,5 млрд на расширение американского военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение пяти лет. Речь идет об "обновлении военной инфраструктуры, проведении дополнительных учений, а также размещении сил и кораблей".

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