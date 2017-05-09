Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 20% избирателей проголосовали на выборах президента Южной Кореи

Международная панорама
9 мая, 5:20 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

В Национальной избирательной комиссии страны отметили, что уровень явки пока что меньше, чем на предыдущих выборах

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 9 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Явка на президентских выборах в Республике Корея (РК) достигла 19,4% по состоянию на 11:00 (05:00 мск). Об этом сообщила Национальная избирательная комиссия (НИК).

"К одиннадцати часам утра свои голоса успели отдать 19,4% избирателей", - отмечает избирком. По его данным, уровень явки пока что меньше, чем на предыдущих выборах, когда главой государства стала Пак Кын Хе. Так, пять лет назад к тому же времени успели проголосовать 26,4% граждан.

Однако стоит учитывать, что в нынешнем году впервые в южнокорейской избирательной практике на протяжении двух дней проходило досрочное голосование, в котором приняли участие 11,07 млн человек или 26,06% граждан, имеющих право голоса, подчеркивает НИК.

Голосование на выборах президента Республики Корея завершится в 20:00 по местному времени (14:00 мск), а окончательные результаты будут оглашены во второй половине дня 10 мая.

Безусловным лидером на выборах считается кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Согласно данным последних опросов, его поддерживают около 42% граждан, имеющих право голоса. Далее по популярности следуют представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от консервативной Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё. Их рейтинги колеблются на уровне около 18%.

Президентские выборы проводятся досрочно - в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства проходят на семь месяцев раньше, чем должны были изначально. С учетом внеочередного характера нынешних выборов избранный президент немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
2
Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания
3
Похищенный в Ростовской области трехлетний ребенок найден живым и здоровым
4
Меркель проинформировала Порошенко об итогах ее визита в РФ
5
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
6
"Вашингтон" и "Питтсбург" определят полуфиналиста плей-офф НХЛ в седьмом матче
7
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама