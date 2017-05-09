Почти 20% избирателей проголосовали на выборах президента Южной Кореи

СЕУЛ, 9 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Явка на президентских выборах в Республике Корея (РК) достигла 19,4% по состоянию на 11:00 (05:00 мск). Об этом сообщила Национальная избирательная комиссия (НИК).

"К одиннадцати часам утра свои голоса успели отдать 19,4% избирателей", - отмечает избирком. По его данным, уровень явки пока что меньше, чем на предыдущих выборах, когда главой государства стала Пак Кын Хе. Так, пять лет назад к тому же времени успели проголосовать 26,4% граждан.

Однако стоит учитывать, что в нынешнем году впервые в южнокорейской избирательной практике на протяжении двух дней проходило досрочное голосование, в котором приняли участие 11,07 млн человек или 26,06% граждан, имеющих право голоса, подчеркивает НИК.

Голосование на выборах президента Республики Корея завершится в 20:00 по местному времени (14:00 мск), а окончательные результаты будут оглашены во второй половине дня 10 мая.

Безусловным лидером на выборах считается кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Согласно данным последних опросов, его поддерживают около 42% граждан, имеющих право голоса. Далее по популярности следуют представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от консервативной Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё. Их рейтинги колеблются на уровне около 18%.

Президентские выборы проводятся досрочно - в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства проходят на семь месяцев раньше, чем должны были изначально. С учетом внеочередного характера нынешних выборов избранный президент немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода.