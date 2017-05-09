Губернатора Джакарты приговорили к двум годам тюрьмы за оскорбление чувств верующих

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ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Губернатор индонезийской столицы Басук Чахай Пурнама был приговорен к двум годам тюрьмы. Соответствующий вердикт вынес суд Джакарты.
Приговор столичного суда стал суровей, чем того просила сторона обвинения - прокурор требовал для Басука только год тюремного заключения.
Басук обвинялся в оскорблении чувств верующих. Причиной уголовного преследования послужило появившееся в сентябре прошлого года видео, на котором звучат некорректные для мусульман высказывания столичного руководителя, который является этническим китайцем и христианином.
Позднее он извинился за свои слова, однако полиция инициировала расследование. После этого в Джакарте прошло несколько митингов, собравших сотни тысяч человек. Участники протестов требовали незамедлительной отставки губернатора и расследования.