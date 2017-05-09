Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Железные дороги Японии готовы к мгновенной остановке в случае ракетного удара КНДР

Международная панорама
9 мая, 9:00 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

По мнению экспертов, данная мера необходима для минимизации потенциального ущерба от возможной атаки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. 90% основных железнодорожных операторов Японии готовы к мгновенной экстренной остановке движения в случае ракетного удара со стороны КНДР и получения соответствующего сигнала от правительства. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Пхеньян обвинил США и Южную Корею в подготовке теракта против руководства КНДР

Путин и Трамп обсудили перспективы координации действий в борьбе с терроризмом

Трамп заявил о нежелании проводить "красные линии" в отношении КНДР

Это означает, что вся система железнодорожного транспорта страны способна остановиться за считанные секунды. Данная мера, по мнению местных специалистов, необходима для минимизации потенциального ущерба от возможной атаки. С другой стороны, подобный шаг полностью парализует всю городскую деятельность, считают противники такого подхода.

Оператор столичного метрополитена в конце апреля остановил движение поездов после экстренного оповещения о том, что КНДР осуществила ракетный запуск. Тогда это вызвало много критических замечаний. В то же время, согласно данным Kyodo, большинство операторов железных дорог и метро пойдут на полную остановку сообщения в случае получения сигнала от правительства, даже если потенциальное место удара северокорейских ракет будет на тот момент неизвестно.

Обострение ситуации на Корейском полуострове в связи с активизацией Пхеньяном ракетных испытаний вызывает серьезное беспокойство у Японии. В ходе одного из последних пусков три ракеты упали в японской исключительной экономической зоне, что заставило Токио признать заметное повышения уровня северокорейских технологий. В Японии действует система экстренного оповещения, которая призвана, в частности, предупреждать население о потенциальной ракетной угрозе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Парад Победы на Красной площади. Видеотрансляция
2
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
3
Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ГИБДД
4
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
5
Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания
6
Исследование: скрипки Страдивари звучат хуже современных
7
Белоруссия широко отмечает День Победы, чествуя героев войны
Темы дня
Загрузка...
Реклама