Железные дороги Японии готовы к мгновенной остановке в случае ракетного удара КНДР

ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. 90% основных железнодорожных операторов Японии готовы к мгновенной экстренной остановке движения в случае ракетного удара со стороны КНДР и получения соответствующего сигнала от правительства. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

Это означает, что вся система железнодорожного транспорта страны способна остановиться за считанные секунды. Данная мера, по мнению местных специалистов, необходима для минимизации потенциального ущерба от возможной атаки. С другой стороны, подобный шаг полностью парализует всю городскую деятельность, считают противники такого подхода.

Оператор столичного метрополитена в конце апреля остановил движение поездов после экстренного оповещения о том, что КНДР осуществила ракетный запуск. Тогда это вызвало много критических замечаний. В то же время, согласно данным Kyodo, большинство операторов железных дорог и метро пойдут на полную остановку сообщения в случае получения сигнала от правительства, даже если потенциальное место удара северокорейских ракет будет на тот момент неизвестно.

Обострение ситуации на Корейском полуострове в связи с активизацией Пхеньяном ракетных испытаний вызывает серьезное беспокойство у Японии. В ходе одного из последних пусков три ракеты упали в японской исключительной экономической зоне, что заставило Токио признать заметное повышения уровня северокорейских технологий. В Японии действует система экстренного оповещения, которая призвана, в частности, предупреждать население о потенциальной ракетной угрозе.