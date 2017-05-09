Глава МИД Японии отметил важную роль РФ в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

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ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и участником шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР, играет важную роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Об этом в парламенте заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
"Россия как член Совбеза, как участник шестисторонних переговоров играет важную роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове", - подчеркнул Кисида. Глава японского внешнеполитического ведомства также отметил, что Япония заручилась гарантиями со стороны РФ в том, что они совместно с международным сообществом продолжат сотрудничество, направленное на деэскалацию ситуации в регионе.
Касаясь темы возобновления шестисторонних переговоров, Кисида в очередной раз подчеркнул, что в настоящий момент не видит для этого предпосылок. "Нет смысла в переговорах ради переговоров. Мы должны увидеть (со стороны Северной Кореи - прим. ТАСС) конкретные действия, конкретные шаги", - отметил он.
Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.
В апреле КНДР сделала еще несколько ракетных запусков, а последний, 28 апреля, был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.