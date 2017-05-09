Вооруженные радикалы заблокировали активистов "Украинского выбора" в Киеве и Харькове

Шарапова посетовала на слабую реализацию моментов в проигранном матче с БушарСпорт 9 мая, 9:53
Рекордсмен по победам на этапах "Джиро" Чиполлини обвиняется в нападении на бывшую женуСпорт 9 мая, 9:45
Бушар заявила, что многие теннисистки пожелали ей победы перед матчем с ШараповойСпорт 9 мая, 9:18
Около 500 волонтеров задействовано в проведении ЧМ по хоккею в КельнеСпорт 9 мая, 9:00
Исследование: скрипки Страдивари звучат хуже современныхНаука 9 мая, 8:38
Парад Победы на Красной площади. ВидеотрансляцияОбщество 9 мая, 8:10
Площадь лесных пожаров в Сибири возросла почти в два разаПроисшествия 9 мая, 7:57
Более 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы на Дальнем ВостокеОбщество 9 мая, 7:53
Губернатора Джакарты приговорили к двум годам тюрьмы за оскорбление чувств верующихМеждународная панорама 9 мая, 7:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Вооруженные радикалы заблокировали в квартирах представителей движения "Украинский выбор - Право народа" в Киеве и Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"Сегодня депутата Харьковского городского совета, руководителя территориального совета общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Андрея Лесика неизвестные люди в масках заблокировали в его собственной квартире. Блокирующих порядка 20 человек, они вооружены. В квартире депутата отключили свет и интернет", - говорится в сообщении.
Сам депутат связывает это нападение со своей принципиальной позицией по вопросу празднования Дня Победы. В частности, после участия Лесика в прошлогоднем торжественном шествии в День Победы, когда он шел в колонне с ветеранами с георгиевской ленточкой на груди, городской совет Харькова принял решение о лишении его полномочий депутата.
В "Украинском выборе" также сообщили, что вооруженные бойцы националистической организации "Национальный корпус", созданной на базе добровольческого полка "Азов", заблокировали в собственной квартире еще одного представителя движения, координатора по работе с общественными организациями Валерия Блидара.