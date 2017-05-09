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Вооруженные радикалы заблокировали активистов "Украинского выбора" в Киеве и Харькове

Международная панорама
9 мая, 9:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, мая. /ТАСС

Депутат Андрей Лесик связывает действия радикалов со своей принципиальной позицией по вопросу празднования Дня Победы

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КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Вооруженные радикалы заблокировали в квартирах представителей движения "Украинский выбор - Право народа" в Киеве и Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Сегодня депутата Харьковского городского совета, руководителя территориального совета общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Андрея Лесика неизвестные люди в масках заблокировали в его собственной квартире. Блокирующих порядка 20 человек, они вооружены. В квартире депутата отключили свет и интернет", - говорится в сообщении.

Сам депутат связывает это нападение со своей принципиальной позицией по вопросу празднования Дня Победы. В частности, после участия Лесика в прошлогоднем торжественном шествии в День Победы, когда он шел в колонне с ветеранами с георгиевской ленточкой на груди, городской совет Харькова принял решение о лишении его полномочий депутата.

В "Украинском выборе" также сообщили, что вооруженные бойцы националистической организации "Национальный корпус", созданной на базе добровольческого полка "Азов", заблокировали в собственной квартире еще одного представителя движения, координатора по работе с общественными организациями Валерия Блидара.

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