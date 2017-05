Билл Клинтон пишет в соавторстве триллер, а его супруга - политические эссе

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Экс-президент Билл Клинтон в соавторстве с известным американским писателем Джеймсом Паттерсоном собираются выпустить триллер под интригующим названием "Потерянный президент" (The President is Missing). Журнал Hollywood Reporter уже разрекламировал эту книгу, выход которой намечен на июнь 2018 года в издательствах "Альфред Кнопф" и "Ашетт" как "самый большой блокбастер".

О сюжете заявленного триллера пока известно немного: его описывают как "уникальное сочетание интриг, тревожного ожидания и глобальной драмы в коридорах власти". По данным журнала, сюжет книги полностью вымышлен. Пока неясно, кто именно послужит прототипом главного героя - сам Билл Клинтон или же его супруга Хиллари Клинтон, потерпевшая поражение в борьбе с Дональдом Трампом за Белый дом.

"Работать над книгой о находящемся на своем посту президенте с использованием того, что я знаю о работе президента и о жизни в Белом доме, а также о том, как осуществляется взаимодействие ветвей власти в Вашингтоне представляет для меня большой интерес, - приводит журнал слова Билла Клинтона. - Работать с Джимом Паттерсоном просто великолепно. Я уже очень давно являюсь почитателем его таланта". Как отметил в этой связи Hollywood Reporter, Клинтон давно известен как любитель триллеров и прочитал немало произведений своего нынешнего соавтора.

Со своей стороны Паттерсон заявил, что воспоминания Клинтона о работе в Белом доме "дают возможность поведать читателям интересную историю". "Это - очень редкое сочетание, - добавил он. - С одной стороны, читателей привлечет созданная в книге атмосфера тревожного ожидания, а с другой - взгляд изнутри на то, что в действительности происходит в Белом доме". Он назвал соавторство с Биллом Клинтоном "вершиной своей творческой карьеры". Размеры гонораров соавторов триллера не сообщаются.

Супруга Билла Клинтона - экс-кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон - также работает над книгой, посвященной, в частности, ее участию в президентской кампании прошлого года, по итогам которой она потерпела поражение от республиканца Дональда Трампа. Сборник, который пока не имеет названия, состоит из эссе, написанных Клинтон в разное время. Как ожидается, он выйдет в свет 26 сентября в издательстве Simon & Schuster. Примерно в это же время на полках магазинов должно появиться переиздание другой книги Клинтон под названием "Нужна целая деревня..." и другие уроки, которые преподают нам дети" (It Takes a Village: Аnd Other Lessons Children Teach Us), выпущенной в 1996 году, когда она была первой леди. В книге, название которой происходит от популярной американской поговорки: "Нужна целая деревня, чтобы вырастить одного ребенка", собраны рассуждения о месте молодежи в истории США.