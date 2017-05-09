Reuters: в Париже демонтируют лагерь беженцев

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Власти Франции намерены снести лагерь беженцев, расположенный в районе Порт-де-ла-Шапель на северо-востоке Парижа. Об этом со ссылкой на полицию сообщило во вторник агентство Reuters. По его информации, в операции по расчистке поселения примут участие около 350 стражей порядка.
Согласно данным французских СМИ, которые приводит Reuetrs, на территории лагеря проживают около тысячи человек. В основном это выходцы из африканских стран и Афганистана.
В середине октября прошла операция по сносу лагеря мигрантов в городе Кале на севере Франции, который за царившую там антисанитарию и разгул преступности местные СМИ окрестили "джунглями". Порядка 6 тысяч человек были выселены из жилищ, построенных из фанеры и других подручных материалов.
После этого многие устремились из "джунглей" Кале во французскую столицу. В результате около 3,5 тысячи нелегалов обосновались в районе площади Сталинград. После многочисленных жалоб, поступавших от парижан, полиция, как и в Кале, приступила к сносу палаток и картонных жилищ, в которых обитали главным образом беженцы из Афганистана, Судана и Эритреи.