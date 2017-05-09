Нетаньяху отметил подвиг советского народа в борьбе с нацизмом

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента РФ Владимира Путина с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив подвиг советского народа в борьбе с нацизмом. Об этом говорится в копии письма, размещенного на официальной странице израильского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Героическая Победа Красной армии навсегда будет увековечена в истории евреев как окончание систематического преследования и уничтожения евреев в Европе и освобождение выживших в концлагерях в Польше и Германии", - говорится в поздравительном послании.

PM Netanyahu to Pres Putin: Hard to imagine what the world would look like today had it not been to Russian people's sacrifice. #VictoryDay pic.twitter.com/VKqTOfyaf0 — Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) May 9, 2017

"Сложно представить, как бы выглядел мир сегодня, если бы не невероятная жертва российского народа. Сегодня миллионы людей по всему миру собираются, чтобы отдать дань памяти тем смелым мужчинам и женщинам, которые боролись за освобождение мира от нацистской тирании", - добавил Нетаньяху.

Он отметил, что израильтяне тоже присоединятся к торжествам в честь Дня Победы. По случаю праздника в стране, как и в предыдущие годы, пройдут марши, в которых примут участие одетые в военную форму ветераны.