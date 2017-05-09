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Нетаньяху отметил подвиг советского народа в борьбе с нацизмом

Международная панорама
9 мая, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что "героическая Победа Красной армии навсегда будет увековечена в истории евреев"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© EPA/Oded Balilty/POOL

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента РФ Владимира Путина с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив подвиг советского народа в борьбе с нацизмом. Об этом говорится в копии письма, размещенного на официальной странице израильского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Героическая Победа Красной армии навсегда будет увековечена в истории евреев как окончание систематического преследования и уничтожения евреев в Европе и освобождение выживших в концлагерях в Польше и Германии", - говорится в поздравительном послании.

"Сложно представить, как бы выглядел мир сегодня, если бы не невероятная жертва российского народа. Сегодня миллионы людей по всему миру собираются, чтобы отдать дань памяти тем смелым мужчинам и женщинам, которые боролись за освобождение мира от нацистской тирании", - добавил Нетаньяху.

Он отметил, что израильтяне тоже присоединятся к торжествам в честь Дня Победы. По случаю праздника в стране, как и в предыдущие годы, пройдут марши, в которых примут участие одетые в военную форму ветераны.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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